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奈何成「花凋」 珍惜亂世中小康

聯合報／ 姚振黎／退休大學教授（台北市）

美以伊之戰開打至今半月，提供筆者觀察、檢視：投入大半輩子時間、精力、眼力，成為逾半世紀以來，無日或已、未嘗稍輟的中國古籍教研者，值此中東烽火下，不禁慨然：經典所言，是否真的誠不我欺？

《論語》有「和為貴」、《孟子》有「生於憂患，死於安樂」，到《左傳》「多行不義必自斃」、《易經》「見幾而作」、「由剝而復，否極泰來」…。甚至尼采說的「凡殺不死我的，必使我更強大。」概皆經典可見。

中國經典可長可久，能以古喻今、使人智慧。但見此戰爭，難免猶疑：是真的嗎？

筆者的祖籍是浙江紹興。從小聽父親說：紹興習俗，家有明珠誕生，釀酒封罈窖藏。罈有雕刻彩繪裝飾，至婚嫁時，開封宴客。遠在宋朝即見，稱作「女兒酒」。

惟若未及婚嫁、女兒就夭折，開罈供飲、稱作「花雕」—如花之凋零。

美以伊戰爭，媒體報導伊朗小學遭美國飛彈擊中，至少一百七十五人死亡，多為六至十二歲不等的小女生，如花之凋零。

尚未享受人生、看見世界；世界回報她們若此。在此為中東戰役中的兒童人民祈禱，祝願戰爭早日結束。

原來，菁英的決策世界，看不見百姓疾苦；當戰爭落在尋常人家身上，卻是再也回不去的日常，甚至造成顛沛流離。對強權視作宏大的史詩，但在百姓身上，卻是無盡的磨難。

然而，就是要「寧為玉碎，不為瓦全」嗎？不禁想到：宋朝的辛棄疾鑄劍為詞、笑談沙場秋點兵，陸游的金戈鐵馬間、立志北伐，還有以身殉國、留取丹心照汗青的文天祥…。迨清朝，林則徐的「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」如果對國家有利，我將不顧生死；難道能因為有禍就躲避、有福就上前迎受嗎？若我苟且偷生、家國下次恐還挨打。

伊朗總統裴澤斯基安在三月十一日首次提出停火止戰的條件，強調結束衝突的唯一途徑，是美國與以色列承認伊朗的合法權利、支付賠償金、國際社會提供防止伊朗再度遭受侵略的堅定保障。簡單扼要的三點，清晰明確。

和平，從來都不是理所當然的。從俄烏戰爭、到中東大混戰，歐亞大陸，只剩部分地區尚未有砲彈落下。珍惜動盪亂世中的小康，天佑台灣！

伊朗 俄烏戰爭 戰爭 美伊開戰

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