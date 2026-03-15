解讀北京眼中的美以伊戰爭：深度評估台海勝算方程式

解讀北京對美以伊戰爭的看法，得先弄清楚北京的輿論生態。中國大陸的輿論場從來不是單一聲音，而是由「官方外交表態、官方媒體分析、半官方智庫與學者、網路民間輿論」不同層次的論述共同構成，各有其政治功能與真實意圖；這等論述，拼合起來可以稱之為北京對美以伊戰爭真實戰略評估的完整圖像。

觀察美以伊戰爭以來中國大陸的反應。在官方層次表態「敦促各方立即停火」，這是外交上最廉價的制高點占領，無需付出任何代價，卻能收割「和平倡議者」的國際形象紅利；除了為日後北京可能扮演的調停角色預留空間，同時向全球南方傳遞「中國是負責任大國、美國是規則破壞者」的基本論述。

半官方學者層次則大多為：戰略得失的冷靜評估，伊朗戰場是美軍針對「準大國」作戰體系的一次真實演練，其經驗教訓，將直接應用於任何未來的台海衝突想定。至於民間輿論層次，則存在著各式情緒的真實呈現，有「美軍被牽制，窗口開啟」的戰略興奮、有「中國售伊武器失靈，顏面盡失」的焦慮，及兩會期間軍事代表集體沉默背後的憂心。

然而，中國大陸的多層論述，在所有的分歧之下，有一個驚人一致的共識：美以伊戰爭是一場正在重塑全球戰略格局的歷史性事件，而台灣，始終在這個重塑過程的核心視野之中。

無論是陸媒分析中「這場戰爭的數據將為台海軍事行動提供決策依據」的警示，還是兩會軍事代表面對記者時的集體沉默，都在以各自的方式傳遞同一個訊息：北京正在以前所未有的深度，從伊朗戰場上學習、評估、重新計算台海的勝算方程式。

台灣若不能以同樣的深度，從這個方程式中讀懂自己的處境，並以足夠的戰略清醒與行動速度做出回應，那麼當北京完成它的計算、解放軍完成它的重整、「印太戰略窗口」再度開啟之時，台灣將面對的，是一個比今日更為準備充分、教訓更為豐富的對手。

中國大陸為何對每一場戰爭都照向台海，這背後是戰略邏輯還是認知框架？

俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，北京媒體立刻轉化為「台灣的鏡子」；二○二三年以哈衝突，迅速被類比為「以色列的處境就是美國對台政策的本質」；此次美以伊戰爭爆發第十二天，陸媒觀察者網發文標題直指：「全世界都看到了美軍的表現，中國大有可為」。

每一場戰爭，都成為一面對準台灣的鏡子。這個習慣，已不是偶發的輿論反應，而是一套完整的、服務於多重政治目的的論述機器在運轉。

北京每次轉載、分析、評論這類聲明，都在同時完成兩件事：向外傳遞「美國的霸權正在被消耗」的論述，向內強化「戰略機遇窗口正在形成」的認知；台灣則是這面鏡子永遠的隱性目標。

每一場國際衝突在北京的鏡面上映出台海的影像，這不是偶然的聯想，而是中國大陸戰略論述機器最核心的運轉邏輯；台灣問題，在北京的世界觀中，從來都不是地區性議題，而是其對整個國際秩序、美國霸權、民族復興論述的全域性認知框架的核心錨點。

讀懂這個錨點的重量，才能真正理解：為什麼北京對每一場戰爭的第一反應，都是把鏡子轉向台灣海峽。台海從未真正離開北京的視野！