讀家觀點／斷開黑手 陽光才能照進監所

閱讀三月四日民意論壇「給受刑人重新照亮社會的機會」一文，久久不能自己。猶豫再三，仍決定寫下個人所見所感。

都說「監獄不在懲罰，而在教化」，但獄政人員每天累得要死，連「檢身」這麼重要的戒護往往只象徵性的碰一碰，他們如何對受刑人進行「教化」？又以什麼工具來教化？

不能寄望獄方的教化，受刑人能不能自我教化？監所一個月只能帶進三本書，卻是成人書刊流竄，這是矯正署希望塑造的監所文化？

再談談伙食。剩食、廚餘太多了！受刑人怎麼能如此浪費食物？是太難吃？未必！看看人人一碗泡麵，答案呼之欲出：能不能讓合作社不要販賣那麼多的「垃圾食物」？

再看看桌面，盡是會客菜，豬腳、蹄膀、麥當勞、蛋塔、塩酥雞、天使雞排…。監所是受刑人的夏令營嗎？這些會客菜只是家屬的心意，可能嗎？明眼人都知道，會客菜更多來自於黑道、幫派的供養，或成了炫耀霸凌的工具。買不起會客菜的受刑人，往往成了弱者。

甚至會客菜業者不只是包辦吃喝，受刑人想要的幾乎都做得到；甚至還能放個十、廿萬儲值。會客號碼牌成了會客菜業者的金雞母，轉手一賣就是好幾百，為了搶號碼牌，大打出手、惡言相向、層出不窮。近日，對會客菜的新規定或許就是對時弊的有所作為。

再看看有些受刑人的生活用品，九千元的肥皂、二萬元的被子、名牌內衣褲，一目了然。監所，不該是一視同仁，吃、穿一樣？浮華、奢侈之風，不是該止步於監所的圍牆？沒有會客菜，沒有垃圾食物，還會有多少廚餘？沒有會客菜，沒有奢華生活用品，會客的價值提升。在位者，雖不能禁，忍助之乎？

再說到菸，目前女監完全禁菸，男監在工廠可以抽，所以離開工廠回舍房要「檢身」。但回到舍房真不能抽嗎？為什麼夜勤主管集體「暫時失明」？還有些三高、慢性病受刑人，一面服藥、一邊吃垃圾食物，再一口口吸菸，再三不五時掛病號，甚至「外醫」，不僅浪費健保，增加獄警的工作壓力，更有假借看病之名行「傳遞訊息」的可能。

菸在監所是貨幣、是賭資，只要沒有菸，就沒有黑市，就少了簽賭，少了檢身、戒護、管理的壓力。

還有俗稱「穿背心」的服務員同學，到底是用什麼標準遴選出來？能不能公開、透明？至少再犯、累犯，不能擔任，也要有輪替的機制。畢竟穿上背心有利於「假釋」，能不能讓更多的受刑人擁有希望？

另外，房長、桌長，又是依據啥標準？尤其是房長。如今監所人滿為患、不是人人有床睡，多少受刑人因為睡地板，疔瘡滿身，癢到皮破血流、夜不成眠，欲哭無淚！床，成了房長的可分配資源！不透明，必有黑手。多少不公不義，欺弱凌新，就在「房長」的眼皮下發生。在位者，雖不能禁，忍助之乎？

對底層的投入，才是一個國家文明的象徵。人皆有良善之心，但需要被引導，若社會能以溫柔的眼光看待，給予接納，像是和煦的陽光照耀，那將成為他們回歸社會最堅實的力量。

正本清源，接住每名受刑人，一個都不能少。請把黑幫的觸手全面斬斷，把節點全部堵住，把陽光真正帶進深院高牆鐵絲網；給受刑人多一些優良讀物的額度，去除暴力電影留下知識頻道，傳授真正能融入社會的工作技能…如此教化將收之無形，潛移默化、日起有功。