全台各地的馬年燈會陸續到了尾聲。元宵燈會本應是台灣年度最重要的文化共感時刻，但觀察本次馬年全台燈會實況，卻看見了令人憂心的現象。當國家級主燈捨棄具備跨地域象徵的生肖，轉向限於一地的地景；當首都燈節充斥著重金買來的商業ＩＰ授權，我們必須嚴肅自問：誰偷走了台灣燈會的靈魂？

首先，在有些縣市的燈節，往往是巨大的海外商業ＩＰ角色占據最顯眼的位置，或成為主要宣傳點。這種透過「買授權」來吸引人潮的做法，本質上是一種策展的懶政。在ＡＩ技術與數位藝術高度發達的今日，政府坐擁資源，理應運用科技去創造屬於台灣馬年的原創視覺，而非僅僅充當跨國企業的展示櫥窗。當商業公仔成為主角、傳統生肖文化淪為點綴，燈會就僅剩昂貴的嘉年華軀殼，割捨了民俗節慶應有的儀式感與文化主體性。

更令人遺憾的是國家級「台灣燈會」的自我縮小。當主燈設計不再以代表全台歲次座標的「生肖」為核心，而退縮至單一縣市的在地地景時，這不僅是視覺的更迭，更是格局的降級。如果觀眾看完主燈，第一時間聯想到的是特定行政區的特產而非「馬年」，那無疑是策展意涵上的嚴重位階偏移。

所幸，我們在部分展區仍能看見對主體性的堅持。新北燈會的十五米高「紅寶馬」主燈，以昂首奔馳之姿，守住了元宵節應有的文化風骨。這座主燈不需要額外的文字說明，其展現的雄渾氣勢便足以產生跨地域的共鳴。更重要的是，它展示了ＡＩ時代的正確應用路徑：透過「三百六十度全景環繞技術」賦予主體動態生命，讓科技服務於美學，而非淪為純粹的技術堆砌。

此外，獲得國際大獎肯定的「星耀中港夢幻星河」，則為台灣燈會指明了未來。這場展演不靠神木、不靠搬運既有ＩＰ，而是透過原創的沉浸式設計，讓光影藝術完美融入民眾的生活場景。這證明了：台灣具備世界級的原創能量，我們缺的不是技術，而是對自身文化價值的自信。

若台灣燈會繼續沉溺於「去生肖化」的虛榮與「地方化」的窄視，元宵節最終將只剩下冰冷的ＬＥＤ線條。唯有找回主燈的精神魂魄，守住生肖這個文化密碼，台灣燈會才能在數位浪潮中，依然擁有那份令人感知的「年味」與真正的文化底蘊。