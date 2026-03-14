戳破台灣能源韌性的粉紅泡泡

伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，再度刺破了台灣能源韌性的「粉紅泡泡」。當全球能源供應鏈隨中東局勢震盪時，對台灣而言這不只是遠方的戰火，更是攸關生存的警鐘。

長期以來，執政當局沉溺於「非核家園」意識形態，大幅提升天然氣發電占比。然而，天然氣具備高度脆弱性，不僅儲存天數極短，且仰賴海上運輸。一旦區域衝突爆發，或中國大陸對台海實施局部封鎖，台灣的電力系統將面臨崩潰。這種將國家安全寄託於脆弱海路命脈的能源配置，無異於在流沙上建築國防。

政府在談論能源轉型時，往往避談戰時的「能源孤島」困境。若台海發生變故，天然氣船延遲入港，全台便可能陷入大停電。相較燃煤或核能具備較長的燃料儲備期，天然氣的致命傷在於其「斷供即斷電」。

國家韌性不應建立在虛幻的口號上，而應體現於務實的能源配比。政府若仍執迷於意識形態，拒絕給予核能等基載電力生存空間，那便是對國民生存權的傲慢。能源政策唯有回歸務實、分散風險，台灣才能在海上命脈受威脅時，保住最後一線生存契機。