權力腳下 千萬個破碎的家

看到三月十二日聯合報Ａ３版一張來自法新社的照片，心中湧現一股難以言喻的酸楚與憤怒。照片上，貝魯特的海濱不再是遊客散步的勝地，而成了流離失所者的露天臥室。一位黎巴嫩母親在寒風中緊緊摟著裹在紅衣裡的孩子，身旁是簡陋的毛毯與幾件掛在護欄上的衣物。那一盞孤零零的燈泡，照不亮戰爭留下的陰霾，只映襯出他們在鋼鐵與火藥夾縫中求生存的卑微。

筆者不禁想問：為什麼要搞成這樣？那些發動攻擊的「主謀」們，是否看見了這張照片？在權力與領土的博弈中，他們在地圖上畫下的一道道火線，換來的是成千上萬個家庭的家破人亡。對決策者而言，這或許只是戰略目標的達成；但對這位母親而言，那是她傾盡全力也無法給予孩子的安全感。

大家和睦相處不好嗎？這句聽起來像是孩童般的純真發問，卻是此刻國際社會最沉重的諷刺。家，原本應該是避風港，現在卻成了廢墟；海濱，原本應該是戲水處，現在卻成了臨時營地。

照片中那個在毛毯下沉睡的孩子，或許還在夢中尋找回家的路。他並不知道是誰決定了他的流亡，只知道外面的世界很冷，而母親的懷抱是他最後的防線。

這張照片是一個血淋淋的提醒，提醒我們戰爭從來沒有真正的贏家。當我們坐在溫暖的家中閱讀這份報紙時，那一端的家庭正對著大海乞求一絲生存的尊嚴。我們呼籲和平，不只是為了停止轟炸，更是為了讓這些孩子能重新擁有屋簷，讓這份被戰爭撕碎的人性，能在互信與包容中緩緩縫合。