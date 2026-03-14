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伊怒火難熄 美騎虎難下

聯合報／ 吳斯懷／陸軍退役中將（新北市）
美以伊衝突未歇，使往來荷莫茲海峽的船舶風險急遽升高。圖為懸掛非洲國家賴比瑞亞旗幟的油輪，十二日從沙烏地阿拉伯通過該海峽，駛往印度孟買港。歐新社
美以伊衝突未歇，使往來荷莫茲海峽的船舶風險急遽升高。圖為懸掛非洲國家賴比瑞亞旗幟的油輪，十二日從沙烏地阿拉伯通過該海峽，駛往印度孟買港。歐新社

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴十二日透過伊朗國家媒體，以書面形式宣讀聲明，強調伊朗將持續抵抗並封鎖荷莫茲海峽，消息一出外界震動。眼下美以伊戰爭，美國顯然有些騎虎難下。

美國的壓力來自全球能源危機，國際支持度不高、國內民意反戰、攔截飛彈不足、補給線太長，戰費消耗太高，無法有效摧毀伊朗山洞坑道內的導彈、無人機，而狂轟水電設施違反戰爭法及人道主義，若伊朗比照報復，將是人類浩劫！為免戰火延燒失控，俄羅斯及部分歐洲國家開始介入調停。

川普態度變化可以看出來，看似強硬的表述，其實是承認美國已準備打持久戰。三月九日川普接受訪問時指出：「我認為這場戰爭基本上已經結束，差不多了。」面對棘手的伊朗戰爭，川普雖然看似堅定，但說詞反覆；在他口中，戰爭「打贏了」，但眼下局勢顯然「尚未結束」。川普的修辭糾結很符合他主導美國資訊消費的風格，但當這些話碰上衝突的殘酷現實時，便顯得蒼白無力。

但戰爭恐怕不是任一方想打就打，想停就停得下來。川普誤以為，一場速戰速決的精準軍事行動，就能帶來立竿見影又持久的政治成效。但在其中，伊朗的抗壓力及持續戰力是關鍵因素！

伊朗提出的三項停戰要求，美國不可能全盤接受，伊朗總統裴澤斯基安十一日晚間表示，結束戰爭的唯一途徑是「承認伊朗的合法權利、支付賠償金、獲得堅定的國際安全保證」。伊朗處境危險，但只要仍保有持續戰力及民意支持，應可再堅持一段時間。

伊朗為哈米尼及犧牲高官們復仇的民意壓過反對派民意，伊斯蘭革命衛隊正尋求為指揮官不斷遭暗殺進行血腥報復，這憤怒阻礙了川普速戰速決的期望。

美以伊衝突已超過十天，按川普說法「已摧毀伊朗海、空軍」，但伊朗仍能以飛彈和無人機攻擊以色列及美軍基地，並利用荷莫茲海峽作為全球能源輸送的關鍵戰略咽喉，以反制艦隊、布雷、部署小艇與導彈系統構成海上不對稱威脅。伊朗表現超出預期，藉宗教信仰及不對稱戰略、仍有相當數量的導彈、無人機，應可打一場持久戰，作戰目標不是戰勝美國，是消耗敵人戰力、讓國家生存下去！

伊朗已準備了廿年。在山區挖洞，構建了大量地下城作為飛彈與無人機的製造工廠與儲存基地，美國的鑽地彈無法摧毀，除非部隊從地面進攻。

伊朗這套彈道飛彈與自殺無人機同時攻擊的高低空搭配戰術，成功消耗美國的攔截飛彈及防空飛彈，迫使美國從歐洲、亞洲調用攔截飛彈。造價僅約三萬美元的「見證者」自殺無人機，摧毀價值十一億美元的「鋪路爪」預警雷達、價值三億美元的薩德飛彈雷達，可作為不對稱作戰的經典教材。

美以伊衝突造成各國能源危機與經濟震盪，期盼國際適時干預，有望結束戰局！

荷莫茲海峽 哈米尼 美軍基地 伊朗 革命衛隊 川普

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