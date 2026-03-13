聽新聞
讓備災意識成全民共識

聯合報／ 李自強／高雄市全民安全防災教育學會理事長（高雄市）

美國以色列伊朗之間的軍事衝突持續升級，原本遙遠的戰火透過新聞與影像傳播，化為「飛彈滿天飛」的真實場景。這場戰事不僅改變區域地緣政治，也再次提醒世人，在現代戰爭中，最脆弱卻最需要被守護的始終是平民的生命安全。當最先進的防空系統在密集攻擊下逐漸顯露極限，我們也必須重新思考，真正的安全不能只依賴攔截飛彈的鋼鐵防禦，而應回到以人為本的備災韌性

戰爭中最令人震撼的是安全感瞬間崩塌。曾被視為堅固避風港的高級飯店，在飛彈襲擊下也將化為瓦礫；多國機場因戰事關閉，大量旅客與居民被迫滯留，想離開卻無路可走。高度依賴交通與物流的現代社會，一旦這些系統被戰爭打斷，日常生活便迅速失去秩序。對平民而言，災難帶來的恐懼不僅來自爆炸與火光，更來自生活機能突然停擺後的無助感。當人們意識到，過去理所當然的安全環境其實極為脆弱，避難的準備便不再只是理論，而是攸關生存的現實課題。

另一幕令人心痛的畫面是校園遭飛彈擊中的悲劇，即使擁有世界級的防空攔截技術，現實仍然殘酷，任何防空系統都不可能做到百分之百攔截。當一枚「漏網之魚」落入城市或校園，帶來的是難以挽回的生命代價。軍事統計中的攔截成功率也許只是數據上的百分比，對失去孩子的家庭而言卻是無可承受的傷痛。這樣的鏡頭提醒我們，防空避難不能只是政府宣導的政策口號，而應轉化為深入社區與校園的生命教育，使每個人都具備基本的應變能力。

從人本角度來看，這場戰火帶來至少三個值得深思的啟示：第一是「空間的覺醒」，人們需要重新認識生活周遭的避難設施，例如地下空間、防空避難場所或社區安全點，而不是完全寄望於高科技防禦系統。第二是「物資的韌性」，戰爭或重大災害發生時交通與物流往往會中斷，家庭層級的基本備災物資，例如飲水、糧食、簡易醫療用品便成為關鍵保障。第三是「社會的互助」，在恐慌與混亂中，真正支撐人們度過危機的，往往是社區鄰里之間的守望相助與彼此扶持。

面對充滿不確定性的地緣政治風險，沒有任何國家能保證戰火永遠不會逼近；與其沉迷於科技防禦的神話，不如誠實面對其極限，並從日常生活中建立更具韌性的社會。當備災意識成為全民共識，當每個家庭、每所學校、每個社區都具備基本的避難與應變能力，才可真正為自己建立一條保障生命的安全防線。在鋼鐵與飛彈之外守護平民的，其實是社會對生命價值的共同理解與行動；唯有如此，縱使遭遇動盪與火光，我們仍能為下一代留下希望與韌性。

地緣政治風險 韌性 生命教育 飛彈 美國 以色列 伊朗

