讀家觀點／中選會「轉型正義」就看今朝

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）
立法院今天進行中選會委員人事同意投票，圖為前天院長韓國瑜召集黨團協商。記者潘俊宏／攝影
立法院今天進行中選會人事案同意權投票，民眾黨不分區立委李貞秀資格案及陸配參政權爭議方熾，中選會委員握有決定性權力。立法院此次行使同意權是中選會脫胎換骨的契機，中選會能否注入超然、客觀的新血，擺脫主政者政治工具的角色，就看今天的投票結果。

過去陸配等大陸居民來台定居、取得台灣身分，其參政權從來未遇刁難；即便陳水扁蔡英文兩位民進黨總統當政，亦不曾發生陸配當選公職後，卻因具有大陸「國籍」而遭取消民選公職身分之情事。賴總統上任後將大陸視為「境外敵對勢力」，之後即有多名擔任公職的陸配因具有大陸「國籍」而遭政府解職。民眾黨不分區立委李貞秀亦面臨相同困境，行政院長卓榮泰甚至指示各部會在李貞秀「立委資格未定」之前，行使「行政抵抗權」，不提供任何官方資料給李。

中選會是全國最高選務機關，職司全國及地方選舉罷免、候選人資格審查、當選證書製發乃至法規擬訂等，中選會委員必須摒除意識形態，方能以獨立超然立場行使職權。

故而立委諸公在投票前，必須清楚了解即將出任中選會委員的七位賢達，對陸配與大陸人士參政權抱持的態度。其核心問題有二：

其一，陸配或大陸人士的參政權問題適用「兩岸人民關係條例」或「國籍法」？由於兩岸關係特殊，陸配或大陸人來台設籍或擔任公職，係依據憲法增修條文授權制定的「兩岸人民關係條例」辦理，而非規範外國配偶或外籍人士的「國籍法」。賴政府硬是橫柴入灶，以「國籍法」剝奪陸配參政權，這不僅曲解法律更是違憲之舉。如若陸配或大陸人適用「國籍法」，不就成了「外國人」？那兩岸人民關係條例、陸委會及海基會還有存在必要嗎？

其二，民進黨政府指稱、陸配或來台已取得戶籍的大陸人士，其參選台灣公職是依據「兩岸人民關係條例」，就職卻適用「國籍法」，七位中選會委員被提名人認同嗎？一九四九年兩岸分治後，兩岸法理上互不承認對方是國家，所以陸配或來台定居的大陸人無從「放棄中國國籍」；因此兩岸人民關係條例規定放棄大陸「戶籍」即可擔任台灣公職。民進黨政府以所謂「唯一忠誠」為由，要求陸配必須取得「放棄中國籍」證明方得擔任台灣公職，根本是強人所難。

陸委會副主委梁文傑去年十一月二十日在例行記者會公開表示，「以現行情況」陸配在台的參政權「已是死亡狀態」；亦即陸配即使取得台灣身分，且已依兩岸人民關係條例定居滿十年，以民進黨政府的立場就是無法參選公職；只要拿不出「放棄中國國籍」的證明，即使當選也一樣會被撤銷資格。

七位中選會準委員對此的態度如何，立委們清楚嗎？這兩個問題，關乎憲法保障的人民參政權，立委諸公務必秉持良知行使同意權，為中選會建立依憲依法執行選務的新形象，而非綠色政權的「應聲蟲」。今天的投票是中選會「轉型正義」的實踐。

民眾黨 賴總統 李貞秀 中選會 陸配 陳水扁 蔡英文 卓榮泰

