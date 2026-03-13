川習會避不開台灣問題

美以伊戰火尚未平息，美國總統川普可能帶著中東的硝煙氣息訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。這個時間點，使川習會格外耐人尋味。

雖然中國未必預料到美國與以色列會對伊朗發動軍事行動，但戰爭爆發後，北京的反應總體克制而溫和。至少說明在中國的戰略排序中，中美關係重要性顯然高於中伊關係。

川普重新入主白宮一年多來，表面上看兩國更多通過外交管道釋放信號，保持某種可控距離。然而在平靜之下，美國對華戰略卻發生根本轉變。與第一任期以貿易戰、科技戰為主不同，川普政府似乎正在調整遏制中國的方式。從重新爭奪巴拿馬運河的控制權，到直接抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，再到對伊朗發動軍事打擊，看似分散的行動背後，其實指向更深層的目標—重塑全球能源與航道體系，從而影響全球政治經濟格局。

若說川普試圖通過能源與航道重新塑造全球秩序，那北京所面對的問題更加直接：如何突破西太平洋長期存在的地緣封鎖。在此問題上，台灣具有不可替代的戰略意義。因此，台灣不僅是政治問題，更是改變地區戰略平衡的關鍵節點。

美以伊戰爭提醒北京：在大國博弈中，時間往往意味著成本。如果某些關鍵戰略問題長期懸而未決，代價可能隨著國際格局變化而不斷上升。

然而，台海一旦爆發衝突，絕不會只是中國內部問題，極有可能升級為中美間的直接對抗，並牽動日本等區域力量。因此，北京真正希望實現的並不是簡單的軍事解決，而是在外交與戰略層面盡可能降低美國的介入意願。這也使川習會的意義遠超出貿易與關稅。

川普第二次執政以來，川習已有過多次接觸。公開資料中，台灣問題並未成為主要議題，但這並不意味它沒有被討論。恰恰相反，台灣極可能是閉門會談中最敏感、也是最難達成共識的部分。從美國長期的戰略傳統來看，台灣從來不僅是一個地區問題，而是美國在西太平洋戰略體系的重要支點。

因此，川普主動或被動放棄台灣的可能性幾乎為零。在他的全球戰略構想中，美國正在重新收緊對關鍵地區的控制。從美洲到中東，美國試圖重新掌握能源、航道與安全體系的主導權。一旦這些布局逐步完成，中國所面臨的外部戰略壓力將明顯增加。

在這樣的背景下，美中之間的談判顯得格外複雜。北京或許可在經濟領域作出相當大的讓步，但在戰略層面，北京最關心的問題只有一個：美國是否願在台灣問題上降低支持力度。對美而言，這同樣是條難以跨越的紅線，一旦輕易退讓，美在整個地區的威信都可能受衝擊。在這種結構性矛盾下，任何一次中美元首會晤，都不可能迴避台灣問題。它或許不會出現在公開聲明之中，卻始終存在於談判桌的陰影下。

因此，這場會晤真正值得關注的，並不是雙方宣布多少合作成果，而是雙方是否出現新默契。如果默契不存在，台海緊張只會繼續累積；如果某種程度的戰略交換出現，那麼台灣問題的未來，也許會在不經意之間被重新定義。

在大國政治的棋盤上，小島從來不只是小島。有時候，它甚至可能成為一段歷史轉折的起點。