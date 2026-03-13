打破「先結婚、後生子」單一路徑 破解生育困境

台灣生育率長期低迷，二月的出生人數更創下單月最低紀錄。一個關鍵的結構性盲點在於：東亞社會將「婚姻」與「生育」高度綁定。在台灣，非婚生子女比例僅約百分之四，這導致年輕人若因高房價、傳統家庭束縛而「結不了婚」，便直接導致「生不了子」。

相較之下，ＯＥＣＤ國家如法國、瑞典，非婚生子女比例高達百分之四十至百分之六十。其核心策略並非鼓勵未婚懷孕，而是落實「婚育脫鉤」—無論父母婚姻狀態為何，國家皆提供平等的資源與法律保障。

以法國為例，除了手續簡便、享有法律保障的「民事伴侶結合契約（ＰＡＣＳ）」外，其補助更是「認孩不認婚」，育兒津貼不以是否持有結婚證書為前提。瑞典則在二○二四年進一步允許單親或雙親將帶薪育嬰假轉讓給祖父母，彈性建立育兒支援網。

將歐美觀念引入台灣，不需直接挑戰傳統價值，而應透過「漸進式鬆綁」與「實質平權」來保障每個孩子。針對台灣現狀，筆者提出四項政策建議。

一、醫療法規鬆綁：目前「人工生殖法」嚴格限制異性戀夫妻、且需符合特定條件方可適用，應開放單身女性與同性伴侶適用人工生殖，釋放這群具備經濟能力與強烈生育意願、卻被婚姻門檻擋在門外的潛在族群。

二、制度創新「台灣版伴侶法」：參考法國ＰＡＣＳ，創設法律保障介於同居與結婚間的「民事結合」。保障醫療同意權與稅務減免，但簡化解除門檻且不牽涉姻親義務，讓年輕人能先安心同居生養，等心理準備好再步入傳統婚姻。

三、行政實務落實「認孩不認婚」：在社會住宅申請與租金補貼上，應將「單親／未婚育有子女」的權重提升至與已婚家庭相同，消除未婚生育的居住焦慮，並確保托育補助申請流程中，排除對父母婚姻狀態的預設審查。

四、彈性育嬰假制度：修改「性別平等工作法」，允許單親父母將部分「育嬰留職停薪」額度轉讓給祖父母或指定的同居親屬。這能將台灣「阿公阿嬤帶孫」的文化資本合法化、有薪化，為缺乏另一半支持的育兒者打造堅實後援。

「保障每一個想出生的孩子」應是國家最高原則。唯有打破「先結婚、後生子」的單一路徑，台灣的生育困境才有破局的可能。