救少子化 國家補助養下一代

全國二月出生人口數六五二三人，單月出生人口首次探底至不到七千人。過去幾年，從低於一萬人開始，每降低一千人、都會引起學者一陣驚呼，不過，現在恐怕已見怪不怪。執政黨這十年最大政績，恐怕就是讓出生人口腰斬，從廿萬以上，低至今年極可能不到十萬新生兒。

行政院聲稱已編列上千億預算挽救出生人數，從結果看來，錢應該沒有用對地方。然而每次提到要提高生育補助，無論學者或政策制定者，都會舉其他國家的例子來推論「補助無用論」。不過，筆者要從其他幾個角度來供大家思考。

首先，現在的新生兒，攸關國家未來的經濟發展、人才培育、稅收及勞健保收入。因此，新生兒父母是為全體國人，犧牲現在年輕人至為看重的自由，來換取國家未來的生存發展。從這個角度，以國家力量支持、甚至付費讓父母養育下一代，已經是責無旁貸的責任。

因此，超高額補助年輕人願意進入婚姻，並且生育，再由國家負擔養育下一代的財政責任，應該要成為政府主要政策之一。政府不要再奢言新生兒父母將孩子送到托嬰中心、幼兒園，每月「只要」負擔一、兩千元；因為對年輕人而言，最省錢的方法就是不要生！因此政府必須承擔年輕父母所有養育下一代的費用，讓這些父母不必再為孩子的支出擔心，更何況他們還為國人負擔了更重大的養育壓力。此刻如果還有人認為預算過於龐大，請看看我們為買武器花了多少錢，父母可不是為了把孩子送入戰場而生育。

其次，民進黨政府另外一個成就，就是把家庭功能極小化。過去十年，不止新生兒數折半，結婚對數今年也恐低於十萬，而一人一個戶籍的單身戶則激增，因此，如何讓年輕人了解婚姻、生育固然要付出代價，但也在過程中獲得生命價值與喜樂，此非常重要。從數字上顯示，台灣生育數與結婚對數連動密切，建議政府增加預算編列於各縣市家庭教育中心及民間家庭教育組織，從改變現有對婚姻的認知，加強婚前及婚姻教育著手。

政府在花大預算的同時，也應同步將預算集中在協助年輕人願生、能養。畢竟，雪崩式的少子化帶來國家發展的斷崖，極可能不久之後就要出現，官方及民間均要有極強烈的危機意識。