讀家觀點／從中美科技戰 看人才問題

在台灣「五缺」之中，我一直認為「人才」是最根本、也最關鍵的一項。尤其在當前高科技主導全球競爭的時代，人才不僅是科技創新的核心動力，更是決定國家長期競爭力的關鍵資源。

近十年來，中國大陸在高科技領域的發展日新月異，尤其在人工智慧、機器人、電動車、電池與太陽能等產業上的成果有目共睹。能有這個發展，得力於許多條件，首先是電力基礎建設的完善，充足而穩定的電力供應，為高科技產業提供了強大的支撐。

除了基礎建設之外，中國更高度重視理工教育。每年有高於百分之四十的高中生選擇攻讀科學、技術、工程、數學（ＳＴＥＭ）領域，每年大學理工相關科系畢業生超過五百萬人，規模居全球之冠。龐大的工程師與科技人才供給，成為中國高科技產業快速發展的重要優勢。

輝達執行長黃仁勳曾指出，中國在ＡＩ領域的實力已不容忽視，部分領域甚至可與美國並駕齊驅。相較之下，美國僅有約百分之四的高中畢業生在大學主修理工科，每年理工相關畢業生大約四十萬人左右，其中不少來自亞裔家庭。因此曾有美國學者指出，未來中美科技競爭，在某種程度上可能演變為「兩地華人科技人才之間的競爭」。即使美國在科研與科技產業上的投資金額遠高於其他國家，但以其人才規模、管理制度及營運成本的短板，高投資未必能轉化為相對應的生產力。

再回頭看看台灣人才問題，情況令人憂心。台灣的生育率逐年下降，使得人才量能不足變成了基本的問題。在「質」的方面，教改之後強調「無壓力學習」，同時廣設大學，學生不必特別努力也能進入大學就讀。另一方面，原本培養技術人才的職業教育體系逐漸被削弱，許多原本可透過技職教育學習一技之長的學生，反成不完全符合產業需求的通識型人才。

尤其在一○八課綱實施後，高中ＳＴＥＭ相關課程有所縮減，連最基礎且最關鍵的數學課，一周往往只有四節課，已逐漸影響學生的數理基礎能力。近年不少大學教授與產業界人士都提出警訊：若學生的數理能力持續下滑，台灣未來在ＳＴＥＭ領域的人才基礎將逐漸削弱，長期而言勢必影響高科技產業的發展與國際競爭力。從這個角度來看，人才培育早已不只是教育問題，而是攸關國家未來發展的「國安」問題。

相較於美中兩國，台灣的教育與科研資源有限，我們一流大學的預算和中國大陸三流大學的差不多，教授的薪資也不高，常面臨國外大學的挖角，因此更需要審慎配置高等教育與研究力量。國家應集中資源，優先支持對台灣最具戰略意義的產業，如半導體、人工智慧與先進製造，強化人才培育與研究能量。

此外，也有必要重新思考學術體系的整合。最近陳培哲院士的提議我也深有同感，為避免資源的重覆，我們可以維持中央研究院院士制度的榮譽地位與無給職性質，而將旗下研究機構逐步併入各大學，使研究與教學更緊密結合，讓有限的國家資源發揮最大的整體效益。

面對愈來愈激烈的全球科技競爭，人才就是國家的根本實力。如果人才基礎動搖，再強的產業也難長久。如何建立真正有利於培養科技人才的教育與研究體系，將是台灣未來最重要的課題。