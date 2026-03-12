能源戰略轉向 台如何回應

美以伊戰爭，荷莫茲海峽遭伊朗封鎖引起全球震盪，關於能源供應鏈議題的討論不絕。近年俄烏戰爭衝擊歐洲能源供應、極端氣候考驗電網韌性、加上ＡＩ相關產業用電需求快速攀升，使「供電穩定」與「能源自主」重新被置於優先序列。能源治理的核心，正在由單一減碳目標，轉向兼顧安全、穩定與轉型的多重平衡。

美國近期的能源政策調整格外具有指標意義。川普政府強調能源自主與供應穩定，對傳統能源重新給予制度性支持，其政策邏輯並不難理解：當國家安全與產業競爭壓力升高，決策者往往優先確保電力不中斷、供應鏈不受制於外部風險。氣候目標並未完全消失，但在政策排序上顯然出現調整；這種變化本身即是能源戰略轉向的重要訊號。

值得注意的是，其他國家也有類似調整。歐洲在天然氣供應危機後延役部分核電機組；日本逐步重啟核電廠，韓國與法國亦強化核能在能源結構中的角色。所謂「核能回潮」，並非對再生能源的全面否定，而是在轉型過程中尋求基載電力與低碳目標兼顧的現實回應；當風電與太陽能仍受到天候條件限制，儲能技術尚待規模化與成本下降，各國須在理想與可行性之間取得平衡。

台灣同樣難以置身事外。行政院長卓榮泰近日表示將評估新式核能技術，政策語氣由明確排除轉為審慎開放，與其說是立場翻轉，不如說是在產業與戰略壓力下的策略調整。

隨著ＡＩ、高效能運算與雲端資料服務快速發展，半導體與電子產業對電力品質與穩定度的要求大幅提高；資料中心與晶圓廠全天候運轉，任何供電波動都可能造成重大損失。單一能源路徑是否足以支撐未來發展，確實值得重新檢視。

然而，核能成為選項並不代表爭議消失。核廢料處置、地方信任與安全監管仍待明確回應；若僅因短期壓力而鬆動政策，卻缺乏完整規畫與社會溝通，反而可能加劇不確定性。同時，作為出口導向經濟體，台灣的碳排強度與供應鏈碳足跡攸關國際競爭力；核能若被納入能源結構，其定位應在於補強低碳與穩定供電能力，而非取代再生能源發展。

當全球能源戰略進入修正階段，台灣若仍停留在標籤化與情緒化的對立框架，勢必錯失理性調整的契機。能源從來不是簡化的是非題，而是涉及風險分配與世代責任的公共選擇。若一方面承認產業發展與國家安全需要穩定電力，另一方面卻拒絕討論任何可能強化基載電力與系統韌性的方案，立場本身便難以自洽。

政策可以修正，但修正必須建立在清楚論證、透明程序與可承擔責任之上。如何在供電穩定、氣候責任與社會信任間取得制度性的平衡，是當前決策者無可迴避的課題。