孫中山是永續發展先行者

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

三月十二日是國父孫中山先生逝世紀念日，也是植樹節。

當年倡議以鼓勵種樹的方式來紀念孫中山的人，具有極前瞻性的永續發展思維。尤其面臨極端氣候的威脅，種樹植林在生態綠化、減少二氧化碳、調節微氣候方面，更具有顯著的貢獻。

孫中山先生作為近百年來，兩岸以及全球華人共同推崇且可能是絕無僅有的偉人；但其受人景仰之處，絕對不僅限於「推翻滿清建立民國」的政治成就，而是其畢生倡議的「博愛」、「天下為公」的包容、宏觀思想。尤其是孫中山相當推崇的「禮運大同篇」，更與聯合國永續發展指標完全契合。

舉例而言，「貨，惡其棄於地也，不必藏於己；力，惡其不出於身也，不必為己」，寥寥數語乃道盡資源永續循環的真諦。

而「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」，更是打造社會安全福利的終極目標，也是ＥＳＧ領域的核心議題。因此，禮運大同篇即使放在任何討論永續發展的議題中，也毫無違和。

卸除政治外衣，孫中山或許可視為一位永續發展的先行者。若能以這個角度來過植樹節及紀念孫中山先生，或許更具時代意義。

