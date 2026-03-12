緩漲油價治標 不如正視能源安全

美以伊戰火再度衝擊全球能源市場；行政院為了穩定物價，啟動油價緊急緩漲機制，由中油吸收部分漲幅，同時將汽柴油貨物稅減徵提高至法定上限五成。短期看來，油價漲幅被壓低，確實有助於減緩民生壓力，也有助於穩定物價，但冷靜思考，這類政策多半只是「治標」，背後的成本其實仍由全民埋單。

以這次措施為例，原本依照油價公式，汽油每公升應調漲五元多，但最後只調整一點五元，其餘由中油吸收。問題是，中油是國營事業，長期吸收成本可能轉為虧損，再由政府補貼。表面上是中油承擔，實際上仍可能由納稅人負擔。

另一項措施是將汽柴油貨物稅減徵至五成，減稅確實能降低油價，政府稅收卻因此減少；這些財政收入原本用於公共建設或社會支出，如今也等於是全民共同承擔政策成本。行政院在推出穩物價措施時，更應清楚向社會說明整體財政成本究竟是多少？是否會影響未來的公共支出？

此外，油價緩漲機制也涉及公平性問題。很多人平常依靠公車、捷運、自行車或步行通勤。當政府用全民財政去壓低油價，等於是用所有納稅人的錢補貼開車族用油成本，這是否公平？

與其長期壓低油價，也許更應思考如何調整交通與能源使用模式。若能藉機鼓勵更多人使用公共運輸、增加公共自行車站點、串聯短程交通系統，既可減少私人汽車使用，也有助於節能減碳、有利身體健康。對年長者而言，完善的公車與捷運系統是重要的生活支撐；偏鄉地區也應納入更完整的公共運輸網路，讓交通服務更公平。

更重要的是，這次能源衝擊再次提醒台灣，能源安全問題無法迴避。俄烏戰爭爆發後，全球能源市場劇烈震盪，各國紛紛檢討能源政策；如今美以伊衝突升高，能源供應的不確定性再次浮現。台灣能源高度依賴進口，一旦國際局勢動盪，油氣價格上漲難以避免。

目前台灣電力結構中，燃氣發電比率不斷提高，但天然氣高度依賴海運，一旦航道受阻或國際價格劇烈波動，電力成本與供應即受衝擊。另一方面，燃煤發電排放造成空汙問題，人民彷彿「用肺發電」，損害全民健康。許多國家近年開始重新評估核能角色。台灣既然已有核電基礎設施，對現有核電廠的安全檢查與再運轉評估理應加速進行，務實討論能源組合的調整。

油價緩漲雖可暫時穩定物價，但並不能解決能源結構的根本問題；治本之道在於建立穩定的能源供應體系，同時改善交通與能源使用模式。唯有正視能源安全、交通政策與財政成本，台灣才能在動盪的國際局勢中走出穩健的能源道路。