歸咎認知戰 官員廉恥何在

大陸央視報導，在中共駐伊斯坦堡總領館協調下，七十多名滯留中東的台灣旅客搭乘東方航空航班，十日凌晨飛至上海再轉機返台。我國外交部發言人認定「此案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區」；換言之，央視報導大陸協助台灣民眾返台，台灣政府並不埋單。

想當然耳，陸委會依舊是膝式反應，也不認為對岸有善意協助。陸委會副主委沈有忠受訪表示，從中國媒體與網路上的異常訊號看來，該議題有「認知戰」情況。沈並回溯二○一八年燕子颱風襲擊日本關西時，「中共利用天災人禍散播台灣政府救災不力、沒能力撤僑」。

首先，從返台旅客角度，若因美伊戰火遲遲無法返台，基於早日返鄉的急迫心理，不論哪一國政府協助，當事人都心懷感激且樂於接受。合理猜測，台灣此批遊客非以大陸為旅行地，必然不會攜帶「台胞證」在身；加以中東戰火打亂杜拜、阿布達比、杜哈等地回台航班，若非大陸方面認定「台灣同胞」，協調出入境邊檢，想要順利先抵上海恐有相當難度。

其次，台灣官員「何不食肉糜」之風後來居上，不讓晉惠帝專美於前。該批旅客原預定經阿布達比轉機返台，但因航班取消而滯留，又因自土耳其轉飛，被我外交部認定「不是滯留在中東戰火地區」。台灣旅客受戰火影響而無法順利返台，只因非在戰火緊張區域（其實土耳其亦有遭伊朗飛彈攻擊），外交部似認為其非緊急協助之對象。但何以大陸願意伸手援助？台灣駐土耳其外交人員是不知、不為，或外交部認定既非戰區則干卿底事？

第三，卓揆為了「看棒球」而「自費包機」赴日，台灣旅客滯留海外卻求援無門，竟需要陸方協助轉機返台。兩相對照，便知台灣政府是否關心滯留海外民眾。若卓揆派包機飛往中東，載回美伊戰火下無法順利返國的民眾，則滯留在外的民眾都可接受台灣駐外單位協助，無須求助對岸駐外單位。世界各國都有撤僑計畫，台灣卻鴕鳥心態聲稱沒有撤僑的必要，只能「呼籲仍在中東地區旅遊的國人，盡速搭乘商業班機離境」。台灣執政大員應該深切反省，莫怨「央視統戰報導」、「議題認知戰」或「網路異常訊號」。

歷次民調問誰是對台灣最有貢獻的總統，經國先生幾乎總是居首，其施政興國利民、無私無我、與民眾在一起；小女欲服公職前，吾亦以「爾俸爾祿、民脂民膏」誡之。政府公務人員是公僕，為民眾做事、謀福利是本分。民眾因戰火滯外，協助他們返國，難道不是領民眾納稅錢公僕的分內之事？輪到對岸協助台灣民眾返台，台灣駐外館處是否無能或失職，對不起「爾俸爾祿」？

民眾的小事就是政府的大事，當閣揆搭專機出國看棒球，民眾卻需仰仗對岸的「同胞愛」來救援，執政黨羞矣！歸咎統戰、認知戰，官員尚知廉恥否？