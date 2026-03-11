校安亮紅燈 學校快強化安全網

嘉義縣一名十七歲退學生，近日穿著制服潛入校園，在教學大樓持刀叫囂，即使校安人員獲報後立即趕往制伏，「校安」亮起紅燈，令學生與家長難以心安！

對此，筆者提出幾點看法。首先，台灣的校園安全，屢屢亮起紅燈，政府必須趕緊強化「安全機制」。當前校園治安處處有未爆彈，不知何時會引爆、傷害到無辜師生的安全，令教育人員憂心忡忡。

其次，台灣的校園「安全網」出現破洞，政府做了哪些積極的因應策略？如果再次發生二○二三年震驚全國的國中校園「割頸案」，即使事後重判郭男十二年、林女十一年徒刑，意義何在？真能彌補受害者家屬受傷的心靈嗎？

其三，校園就是「安全的淨土」嗎？若有學生吸食「喪屍煙彈」後，在校園隨機傷人，這不會變成無辜學生的夢魘？以本案為例，學生被退學，是否影響心理健康，輔導機制是否發揮功能？該學生此前曾回校做出脫序行為，學校若是積極防制，外界是否又會批評校方有「刻板印象」、違反教育公平？

筆者提出幾點建議：一、 建議教育主管機關，應該考慮學校與警察局建立安全連線，建立快打部隊，別讓學校孤軍奮鬥，以免再次出現遺憾事件。學校校園是「系統理論」所言的「子系統」，當台灣社會安全亮紅燈，台灣校園安全同樣亮起紅燈。

二、退學生能持刀闖校園，各學校應該立即製作「電子識別卡」。只要學生畢業或是退學，不再是在校生，就如同公司的離職員工，「電子識別卡」就失效，無法進入校園，以保障其他教師與學生的安全。