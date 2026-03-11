解決少子化 先讓年輕人想結婚

二月全台新生兒出生數六五二三名，眾多學者專家的三觀炸裂，竟然會這麼少！未來台灣根本不需有外患，少子化就直接讓台灣亡國了。所幸二月結婚有六七三三對，是相對少見的結婚對數高於出生人數，未來生育應該還有救。

近年台灣不只出生數崩落，年輕人結婚也同樣超低迷，一一二年十二萬五千餘對結婚、一一三年下跌。然在一一四年十月「生育給付加補助至十萬」政策宣告後，十月結婚對數較一一三年同期增長，二月結婚對數超過新生兒出生數，因此生育補助政策應是有讓部分想生育者先行結婚。

近年來台灣結婚數與新生兒出生數皆呈正相關，也就是愈多人結婚出生數就愈多。在台灣的民情裡，要沒結婚的女性生育是非常難的，不像非婚生率達六成的法國和北歐國家。因此在民情無改變前，唯能讓更多的年輕人結婚，台灣的少子化困境才有辦法解決。

當今年輕人困境，涵蓋薪資太低、工時過長或壓力過大、租屋和房價過高等，政府應以國家力量深入研究，先弄清年輕人是不想結婚或結不了婚、已結婚夫妻是不想生養或無力生養？而不是「瞎子摸象」的亂把脈，生育補助、育嬰假、工時縮減一小時、幼托環境改善等，這些都很重要，但若年輕人不想或不能走入婚姻與家庭，政府投入再龐大的資源，解決少子化困境依舊相當有限。

有些人看壞今年的新生兒出生數會再下降，甚至低於十萬人，然筆者認為在「生育給付加補助至十萬」政策的加持下，生育數仍有提高的希望。然短暫的新生兒出生數提高，只是讓現有已結婚且想生育的人，提早付出生育行動、或較堅定生二孩的行動而已。台灣真正低新生兒出生的問題根源應是結婚少、結婚晚，如何使年輕人願意結婚？才是解決台灣超低新生兒出生數的真正解方。