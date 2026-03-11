卓揆赴日 只是外交突擊

行政院長卓榮泰日前赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷賽局。執政黨立委歡欣鼓舞，稱此行是台日斷交五十四年來首次現任閣揆進入日本本土活動，是了不起的「外交突破」；在野黨立委則質疑，卓揆說是私人行程卻動用包機、享有維安規格、官員隨扈，顯然是公私不分公器私用。

有論者認為台灣外交處境艱難，行政院長踏上日本國土，無論名義為何，本身即具高度象徵意義，即使公器私用也不為過。不過卓揆此次赴日，只能算是外交突擊，不能稱為外交突破，也沒有外交意義。更何況雖稱自費，卻勞師動眾，難脫濫用行政資源之嫌。

第一，卓揆入境日本的紀錄如果只是登記姓名、出生年月日與護照號碼，就表示日本政府把卓揆視為一般台灣人民。反之，如果在日本政府的官方紀錄中，清楚登錄中華民國行政院長卓榮泰在二○二六年三月七日入境東京，這才具有歷史上的外交意義。但是日本官房長官木原稔於九日的記者會上表示：台灣方面說明是私人行程，因此日本政府不予評論，並強調卓榮泰與日本政府官員沒有任何接觸。完全否定此行的外交性質。

更重要的是，卓揆此行能不能形成慣例，為後任行政院長開啟赴日本的大門？外交工作的成果要有持續性。所謂外交突破，表示在外交上開啟了新局，為後日的外交工作奠定基礎。如果只是曇花一現，沒有後續，就不能夠稱為外交突破。

卓揆此次赴日，是經過精心設計。一方面，日本首相高市早苗的台灣有事言論使得中日關係緊張。但高市為了國家與個人顏面，不能對大陸讓步。此時如果拒絕卓揆赴日，顯示日方顧忌中共立場，等同讓步。在此情形下，不得不同意卓揆入境觀看球賽。

另一方面，卓揆選擇觀看台捷賽局，是斷定中華隊必勝；否則同樣是周末，為何不去觀看更具關鍵性的台韓賽局？表面看來，卓揆是去為中華隊員加油打氣，實際上卻是搭乘順風車，享受球員奮力拚搏的勝利成果。

有學者指出，此行對執政黨有大內宣加分作用，但對台灣的國際處境不會加分，甚至是冒險。至於是否會減分，則待後續關注。卓揆在中日關係緊張的敏感時刻赴日，果然讓日本政府承受大陸的外交抗議，等於陷高市早苗於不義，不利於台日關係長遠的發展。

外交工作講求細水長流，不能圖一時之快。尤其在無邦交國家，如果沒有列入官方紀錄，形成慣例或簽署協議持續有效，都不能視為外交成果。外交上的象徵意義並無實質意義。

卓揆精心計算用一場外交煙火做大內宣，並不能獲得多數國人的認同；還不如把心思放在國內事務，好好處理台灣政治惡鬥、經濟停滯、環境汙染、人口凋零等問題。