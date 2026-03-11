秩序重建 衝突恐正要開始

川普表示美伊戰事「很快就會結束」，這在政治上或許可以理解，但若從國際政治與歷史經驗來看，卻未必那麼樂觀。

俄烏戰爭便是顯例。戰事爆發後，外界曾出現「衝突很快會結束」的預測，川普也說若由他處理，戰爭可在短時間內落幕。事實卻是演變成長期消耗戰，至今仍未落幕。

回到中東局勢，如果美方目標僅限於削弱伊朗軍事能力或打擊特定設施，那麼大規模軍事行動確實可能在短時間內告一段落。但如果衝突涉及更深層的戰略目標，例如改變政權、重塑中東格局，就不會如此簡單。即使正規軍事衝突暫時停歇，區域對抗與代理衝突仍可能持續。

更重要的是，伊朗在中東建立具有戰略連結的政治與軍事網路，從黎巴嫩真主黨、敘利亞、葉門，多個武裝組織與政治勢力都與德黑蘭維持聯繫，這些區域力量仍可能讓衝突以另一種形式延續。

要建立穩定且各方接受的區域秩序，通常需要更長的時間與更複雜的外交協調；尤其川普政府的「對等關稅」等措施，已加劇與部分盟友間的摩擦。在這樣的背景下，欲推動多國參與協調的外交斡旋就變得更困難，也為重建戰後秩序增添更多不確定。

真正的問題，或許不是戰爭能否很快結束，而是若沒處理中東長期累積的宗教與族群矛盾，所謂的「結束」只是表面的平靜。當政治人物宣稱戰爭「很快就會結束」時，歷史往往提醒我們，漫長的過程才正要開始。