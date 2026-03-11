聽新聞
秩序重建 衝突恐正要開始

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）
法人指出，美伊戰爭能否結束，荷莫茲海峽何時重啟是觀察重點，透過荷莫茲海峽能否順利通行，來研判地緣衝突結束時間。法新社
川普表示美伊戰事「很快就會結束」，這在政治上或許可以理解，但若從國際政治與歷史經驗來看，卻未必那麼樂觀。

俄烏戰爭便是顯例。戰事爆發後，外界曾出現「衝突很快會結束」的預測，川普也說若由他處理，戰爭可在短時間內落幕。事實卻是演變成長期消耗戰，至今仍未落幕。

回到中東局勢，如果美方目標僅限於削弱伊朗軍事能力或打擊特定設施，那麼大規模軍事行動確實可能在短時間內告一段落。但如果衝突涉及更深層的戰略目標，例如改變政權、重塑中東格局，就不會如此簡單。即使正規軍事衝突暫時停歇，區域對抗與代理衝突仍可能持續。

更重要的是，伊朗在中東建立具有戰略連結的政治與軍事網路，從黎巴嫩真主黨、敘利亞、葉門，多個武裝組織與政治勢力都與德黑蘭維持聯繫，這些區域力量仍可能讓衝突以另一種形式延續。

要建立穩定且各方接受的區域秩序，通常需要更長的時間與更複雜的外交協調；尤其川普政府的「對等關稅」等措施，已加劇與部分盟友間的摩擦。在這樣的背景下，欲推動多國參與協調的外交斡旋就變得更困難，也為重建戰後秩序增添更多不確定。

真正的問題，或許不是戰爭能否很快結束，而是若沒處理中東長期累積的宗教與族群矛盾，所謂的「結束」只是表面的平靜。當政治人物宣稱戰爭「很快就會結束」時，歷史往往提醒我們，漫長的過程才正要開始。

戰略目標 敘利亞 中東 俄烏戰爭 伊朗 川普 外交

相關新聞

霸道川普 讓世界看笑話

川普在電視訪問中說，伊朗戰爭很快就會結束，全球股市大漲，油價下跌，再次證明川普的ＴＡＣＯ（臨陣退縮之意）個性。

川普攻伊 可視為戰略調和

中東地區向來牽一髮動全身，博弈者需強大定力，才能練就縱觀全局的眼光。川普自視籌碼甚多，如今果然落得進退兩難。從川普喊出「無條件投降」到暗示戰爭「可能很快結束」，對照從前美國派兵阿富汗與伊拉克的例子，美國恐先盛後衰得不償失。

卓揆赴日 只是外交突擊

行政院長卓榮泰日前赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷賽局。執政黨立委歡欣鼓舞，稱此行是台日斷交五十四年來首次現任閣揆進入日本本土活動，是了不起的「外交突破」；在野黨立委則質疑，卓揆說是私人行程卻動用包機、享有維安規格、官員隨扈，顯然是公私不分公器私用。

解決少子化 先讓年輕人想結婚

二月全台新生兒出生數六五二三名，眾多學者專家的三觀炸裂，竟然會這麼少！未來台灣根本不需有外患，少子化就直接讓台灣亡國了。所幸二月結婚有六七三三對，是相對少見的結婚對數高於出生人數，未來生育應該還有救。

校安亮紅燈 學校快強化安全網

嘉義縣一名十七歲退學生，近日穿著制服潛入校園，在教學大樓持刀叫囂，即使校安人員獲報後立即趕往制伏，「校安」亮起紅燈，令學生與家長難以心安！

