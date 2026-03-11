聽新聞
川普攻伊 可視為戰略調和

聯合報／ 林法／公退（彰化市）
川普總統9日與俄國總統普亭（圖）通了一小時電話，討論中東情勢。普亭稍早才發文表示對哈米尼次子接班伊朗表達堅定不移的支持。美聯社
中東地區向來牽一髮動全身，博弈者需強大定力，才能練就縱觀全局的眼光。川普自視籌碼甚多，如今果然落得進退兩難。從川普喊出「無條件投降」到暗示戰爭「可能很快結束」，對照從前美國派兵阿富汗與伊拉克的例子，美國恐先盛後衰得不償失。

美國前國安顧問布里辛斯基著作《大棋盤—全球戰略大思考》，認為位處歐亞大陸樞紐的伊朗，為中東地區重中之重，是美國與中俄較勁並掌控世局的關鍵，因此強調絕不能讓這三國結盟，否則將對美國霸權形成結構性挑戰。其實川普二次上台前，在華府「不分黨派努力」下，早將中俄伊三國打成布里辛斯基最不願見到的「背靠背、手拉手」場面。正如眼前俄羅斯已介入美以伊衝突，中國按兵不動、等待美方自陷泥淖再伺機出手。

不過，這或許是川普險中求勝的戰術；換言之，不是不能打，其間的暗盤交易與中俄後續態度，才是川普攪亂棋局、藉以撈到更多好處的關鍵。

畢竟，好面子與亟需維穩的習近平，既排定川普來訪，並挑明「中美關係大年的議程已上桌」，雙方也不致為伊朗翻臉，一切似都符合美國新版國安報告「由競爭轉安排」的調性，攻打伊朗應是大棋盤上的「戰略調和」。至於月底前川普還會做出什麼對我們影響深遠的舉動，也是觀察的重要指標。

國安報告 中美關係 阿富汗 習近平 伊朗 俄羅斯

