霸道川普 讓世界看笑話

川普在電視訪問中說，伊朗戰爭很快就會結束，全球股市大漲，油價下跌，再次證明川普的ＴＡＣＯ（臨陣退縮之意）個性。

接下來的劇本，就會像美國前國務卿布林肯說的，川普會強調「斬首伊朗領導人哈米尼及重要官員共四十八人，癱瘓了伊朗的政治體系，基本任務已完成；也消滅伊朗的核威脅和導彈設施。這些是過去幾十年，美國歷任領導人做不到的事，而我完成了。這就是美國再次偉大」。

伊朗面積約台灣的四十六倍，地形複雜，高山峻嶺占半，沙漠占四分之一，城市集中在綠洲，地形易守難攻。川普聯合以色列狂轟濫炸伊朗，一百多名小學生及無數無辜的民眾罹難，建築物更是斷垣殘壁；首都德黑蘭的油廠被以色列炸成火海，水溝流出來都是火油，濃濃的黑煙籠罩整個城市，滿目瘡痍，和以色列攻擊後的加薩類同。但伊朗的濃縮鈾為防地堡炸彈轟擊，埋藏在深崖洞穴中。

美國打阿富汗廿年，阿富汗的遊牧部落特性讓美國像拿鐵錘打蒼蠅，徒勞無功，證實阿富汗是帝國的墳場；伊朗的民族性、地形和阿富汗不同，對美國來說，也是鐵板一塊。

川普說，伊朗的領導人要由他來選定，真是癡人說夢；伊朗專家會議選出的新領導人穆吉塔巴，他的父親、母親、妻子、兒子在這次美以空襲中喪命，新的領導人，對美以只有幹到底一條路。

美國現在休兵，以色列能否同步也是一個問題。以伊之間的世仇，難分難解。既或美以都罷手，伊朗也未必會停歇，還是封鎖荷莫茲海峽。

川普揚言要掌控荷莫茲海峽，美國第三艘航母已向中東邁進，真控制荷莫茲海峽，未來全球的能源供需，還會回到戰前狀況？都很存疑。國際油價在可預見的未來，還是動盪不安，這對台灣更是嚴酷考驗。

美以打伊朗，川普不聽專業的意見，憑感覺一意孤行，也沒有戰略、戰術。仗的是大國的霸道跋扈，也讓全世界看盡川普笑話。

賈誼過秦論說「仁義不施，而攻守之勢異也」。內唐亞胡在國內的民調，一直低檔徘徊，以色列即將有大選，很難因伊朗戰爭得利；川普更面臨高油價、高物價、高通膨、降息困難，年底的期中大選也是很大的挑戰。