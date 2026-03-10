從基層做起 讓台灣邁向棒球大國

當中華隊在延長賽「突破僵局制」贏下南韓隊的那一刻，老婆大喊又大叫，還說要看比賽沒時間煮飯，我只好鼻子摸摸買外食去。網路社群上有不少友人在日本東京巨蛋現場看球，不斷分享現場球賽畫面，令人羨慕。

許多人經常質疑為何國家要給棒球那麼多經費，這也包含運動界的專業人士，卻往往由國際賽期間凝聚的氣氛回答了這個質疑。筆者經常說服這些聲音，這種國族式的運動熱潮僅有團隊運動可以創造，個人式運動雖可帶來一時的熱鬧，卻難以像棒球一般席捲全台。

因為棒球是團隊運動，在台灣發展已上百年，每個世代都有令人凝聚的球隊；從一九二○年代的能高團、一九三○年代的嘉農，到一九六○年代的紅葉少棒，點燃了台灣透過棒球走向國際的引信。之後三級棒球不斷奪下國際賽獎牌，棒球在台灣奠下了「國球」基礎。一九八四年的洛杉磯奧運銅牌、一九九○年中華職棒成立、九二年巴塞隆納奧運銀牌；之後的選手旅日、旅美風潮，不斷將棒球層級推向高點；在國際賽場上，台灣最擅長的團隊運動除了棒球還是棒球。

但是在台灣，運動發展往往是齊頭式平等，也經常因關係介入而取得龐大的經費。然而棒球身為火車頭卻也樹大招風，所以資源投入並不足以支持長期的提升與發展。

日本有約一點二億人口，高中層級的參賽球員約有八萬人（日本每年約有四千所高中參加地方大賽，再由各地脫穎而出的代表隊至甲子園參加全國高等學校野球選手權大會）；據網路資料所示，全日本光是地區型棒球場就有數千座。

反觀台灣，棒球場數目遠遠不及，尤其都會區更顯得稀少；球場少，就限制了基層球隊的數量，也阻絕了孩子打棒球的機會。

若以日本人口與高中棒球員的比例來計算，台灣應有一萬五千位高中棒球選手，但國內高中黑豹旗參賽人數僅有四千人，球場比例更遠遠落後日本；當我們在經典賽被日本隊以十三比○血洗，才知道我們與世界頂尖的距離。

基層球場與選手的數量若無法擴大，與世界頂尖的距離就始終存在。雖然運動部升格了、經費也增加上百億，但未來對棒球發展打算做些什麼？

筆者認為，基層球場比大巨蛋實用，且對棒球發展的影響更為巨大；孩子若想打棒球，有機會和籃球一樣，在生活周遭就有球場嗎？如果台灣還是以現有思維，只知補助與獎勵卻不廣設基層球場，加上少子化與其他運動項目的競爭，棒球選手人數只會每年往下降，勢必限制棒球運動往上提升。

選手基數不足則難以發掘有天分的人才；基層球場的數量亦攸關基層選手的擴增，若投入棒球的小球員數量無法提升，我們就很難縮短與世界頂尖的距離。

一時的熱情總會逐漸淡去，李洋部長與運動部，能否為了下一波棒球高峰奠定基石，廣建一般性棒球場，攸關我們能否再度在棒球的勝利中忘卻生活紛擾，讓「台灣尚勇」的旋律縈繞不絕。

個人建議，以台灣的棒球實力及其帶來的國球認同，運動部下應設專責的棒球發展司或棒球運動發展中心，甚至類似之前發展足球的六年四十億振興計畫，如此才可讓我們有機會再度以台灣棒球為榮、讓台灣以棒球為傲。