一場超越勝負的人生學習 讓我們怎能不愛棒球

聯合報／ 吳崇旗／台師大公民教育與活動領導學系教授（新北市）
2026世界棒球經典賽中華隊擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（右）連兩天開轟。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（右）連兩天開轟。特派記者余承翰／東京攝影

四天之內，關注世界棒球經典賽的台灣球迷，心情就像坐了一趟雲霄飛車；短短幾場比賽，從惜敗、慘敗、大勝到險勝，高潮迭起，勝負瞬息翻轉，讓球迷的情緒隨著每一球、每一棒而起伏不定，這正是棒球最迷人的地方。

經典賽堪稱是全球最高層級的棒球國際賽事，能夠站上這個賽場的國家並不多，台灣能參與其中已是榮耀。球員在場上的拚勁、觀眾席上此起彼落的台式應援，讓世界看見台灣，也讓世界感受到台灣球迷的熱情與凝聚力。對許多球迷而言，能親身參與或透過轉播見證這個時刻，實在是難得的幸福。

棒球帶給我們的不只是勝敗，它是一項典型的「高失敗率運動」；一位優秀的打者，上場十次能成功上壘三次，已是非常出色的表現；即使最頂尖的守備球員也難免發生失誤。換句話說，棒球場上失敗幾乎是必然的存在，重要的不是如何避免失敗，而是怎樣在失敗後迅速調整心態，重新站上打擊區或守備位置，等待下一次機會。

這樣的精神其實正是人生的縮影，在棒球世界裡，有一句流傳甚廣的話：球是圓的，不到最後一個出局數，不知道結果如何。一場比賽可以在最後一刻逆轉；一個原本落後的球隊，也可能在關鍵時刻創造奇蹟。暫時的成功不代表最後的勝利，一時的挫敗也不等於最終的失敗；面對困境時持續努力、把握機會，也許下一次揮棒就能改變整場比賽的局勢。

因此棒球不只是一項運動，更是一堂關於面對挫折與提升韌性的課目。

經典賽期間，球迷的情緒隨著比賽而劇烈起伏。贏球時，全國歡騰；輸球時，批評與質疑也隨之而來。這樣的情緒其實可以理解，因為棒球早已不只是競技運動，它同時承載著國家認同、集體記憶與世代情感。然而也正因為如此，我們更需要學習如何成為一個成熟的球迷。

場上的球員代表的不只是自己，也背負著無數人的期待；在高強度競爭與巨大壓力之下，他們全力以赴、努力把每一球打好、完成每一個守備。當比賽結果不如預期時，比起責難與謾罵，更多的鼓勵與理解，也許更能體現運動真正的價值；畢竟真正的支持，不應只在勝利時。

棒球之所以動人，也在於它創造了一種共同的情感經驗。球場看台上，可以看到父母帶著孩子第一次走進球場，也可看到朋友相約進場為球隊吶喊；在同一個看台上，素不相識的人因為同一支球隊而一起歡呼、一起嘆息，那種瞬間凝聚的情感與熱度，是運動最迷人的力量之一，或許這是棒球真正教會我們的事。勝利當然令人喜悅，但失敗也未必毫無價值；重要的是在一次次揮棒與守備之間，我們學會面對挫折、保持韌性、相信團隊，也相信機會終究會再次到來。

當我們再看經典賽，也許可換一個角度理解：這不只是一場關於輸贏的比賽，而是一堂關於勇氣、耐心與希望的人生學習。不論是資深球迷還是一日球迷，不管是內行看門道還是外行看熱鬧；隨著賽事進行，不僅帶來情緒起落，也同時獲得生活啟示，如此怎能不愛棒球呢？

