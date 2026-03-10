快訊

讀家觀點／能源危機當前 還在核四口水戰

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
亞洲各大經濟體擔憂中東戰爭拖長，將阻礙能源供應，進而傷害經濟，正急於確保石油及天然氣供應。 路透 路透通訊社
美伊戰爭全面升高，對全球能源市場造成劇烈衝擊。台灣作為高度依賴進口能源的海島國家，對國際油氣供應與航道安全極為敏感。石油與天然氣如果因戰事而運輸受阻、價格飆升，台灣面臨的將不只是油價上漲，更可能是實質的能源供應壓力。

對此，經濟部長龔明鑫受訪表示，如果天然氣調度困難，將啟動燃煤備用機組，遭外界批評燃煤機組全開空汙大增，凸顯非核家園錯誤的能源政策。不料，龔部長卻回應「核四是馬英九時代封存的」，這種毫無專業的政治辯解，敢為不敢當，令人不禁質疑，賴政府是否真正理解能源安全的迫切性。

台灣的能源結構長期高度依賴進口，石油、天然氣與煤炭九成以上仰賴海外供應，其中天然氣更是高度依賴海運。若中東衝突升級，不僅油價將暴漲，荷莫茲海峽等重要航道也會出現安全風險，屆時能源供應的不確定性，將直接衝擊台灣的電力系統與工業運作。

台灣的經濟以半導體與高科技製造為核心，穩定電力供應是最基本的國家安全問題。故此，台灣的能源政策理應建立在長期風險管理與多元能源配置之上。

然而，近年台灣的能源討論卻往往陷入政治攻防，核四議題更是如此。當政府官員面對能源安全問題時，若只是反覆強調「當年誰封存核四」，卻毫無一點擔當，這不僅無助於解決當前困境，也缺乏對現實情勢的戰略思考。

事實上，無論核四當年如何決策，今天台灣面對的問題已經不是歷史責任，而是未來選擇。隨著核能機組逐步除役，再生能源建置進度因受土地、電網與儲能限制，導致天然氣發電比例持續提高。這種結構在平時或許能勉強維持，但在國際能源供應出現劇烈波動時，其脆弱性便會迅速浮現。一旦天然氣供應受阻，台灣電力系統將承受極大壓力。

能源政策的核心，本應是風險分散。許多國家在推動能源轉型的同時，仍保留核能或其他穩定基載電力，正是基於能源國安的考量。即便對核能安全有爭議，一個正常的國家本應理性討論核電在能源結構中的角色，而不是像民進黨那樣，將其簡化為政黨攻防的工具以及選舉造勢的神主牌。

更重要的是，能源問題關係到整體經濟發展。台灣產業高度依賴穩定電力，一旦出現供電不穩或能源價格飆升，最先受到衝擊的往往是製造業與中小企業，最終則會反映在就業與物價上。當全球地緣政治風險升高，各國都在重新思考能源安全時，台灣更不應在政治口水中消耗時間。

