川普有戰術烈度 無戰略高度

川普的執政風格，一言以概之就是「威猛」。空襲伊朗、先斬首其精神領袖及四十餘位軍政首長；他能大剌剌捉拿委內瑞拉總統，也可為侵略者普丁鋪紅地毯歡迎；對內同樣作風猛烈，驅逐移民、整肅異己、改造產業鏈，無一不雷厲風行。「戰術烈度」前所未見，但有「戰略高度」嗎？

川普展現出極高的「戰術烈度」，根本目的在於以低成本震懾對手並重塑秩序。看似沒有戰略高度的「妄動」，其實是一場高風險「戰略收縮」與「戰術擴張」並存的豪賭。

在地緣政治上，他的戰略核心並非簡單的孤立主義，而是在美國整體實力相對下降時，將力量集中收回到美洲「後院」，並以排他性的手段確保絕對主導權。

這體現在外交上，一方面是對盟友與對手無差別揮舞關稅大棒，同時在委內瑞拉、伊朗等地採取霹靂性軍事打擊，強震撼、高烈度，震攝八方。

在內政上，他以「清理深層政府」為名強推聯邦機構改革；大規模驅逐移民，在各個領域報復、整肅、坑害異己與政敵，不惜引發社會撕裂，也要兌現對核心選民的承諾。

他對內對外戰術上執持「三板斧」，一是「斬首然後放手」的干預新模式；從強擄委內瑞拉總統馬杜洛到斬首伊朗高層，美國不再追求大規模駐軍和國家重建，而是企圖通過精準打擊直接改變敵對政權，然後將善後問題「外包」給當地民眾。

川普以壓倒性武力追求速決，對伊朗的「史詩怒火」行動設定在四到五周內結束，試圖複製在委內瑞拉的「成功」經驗，避免陷入阿富汗的長期泥淖。他的決策高度個人化、冒險性很高，其決策嚴重依賴同質性很高的小圈子，甚至無視職業軍人對局勢複雜性的警告；戰爭打響後，在公開場合的關注點竟轉移到自誇「漂亮舞廳」，顯示出其個人風格對國家行為的深刻影響。

這種模式蘊含著根本性的矛盾與風險，首先是戰略信譽的代價，這種赤裸裸的強權政治雖然短期可能得手，卻嚴重破壞了美國主導的國際規則體系；從長遠看，這種無規則的叢林世界最終恐反噬美國自身。

其次，很可能陷入意想不到的新泥淖風險，無論是伊朗還是委內瑞拉，其國內局勢都遠比想像中複雜；一旦局勢失控或爆發內戰，美國將面臨「誰打碎、誰負責」的巨大壓力，可能被迫投入更多戰略資源進行二次干預。

川普這種做法雖然容易達成戰術層面的成功，但遠非戰略層面的勝利。

為了維持霸權而不斷發動低成本打擊，實際上卻是在透支國力，陷入「愈打愈弱」的困境；且一時的勝利卻蘊含著長遠損害，表面上的得逞亦藏著深層代價。

然而，其諸多作為卻非毫無章法的妄動，可以解讀為在「美國優先」與「再次偉大」的目標上，實質上進行戰略收縮，卻採取了極具攻擊性和破壞性的戰術擴張。這種模式過度迷信武力，輕視了國際政治的道義基礎與複雜的連帶後果。它追求的是短期的、可見的「勝利」，卻可能侵蝕美國長期的戰略根基；不僅缺乏戰略高度，且可能會「愈治愈亂」。