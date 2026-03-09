聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗與卓榮泰 孰智孰愚

聯合報／ 王玉佩／大學退休教授（高雄市）

世界棒球經典賽在日本東京巨蛋開打，中華隊七日對上捷克隊，行政院長卓榮泰特別搭乘華航專機現身球場「應援」。卓揆雖表示這是「私人行程」，外界仍質疑包機費用誰埋單？卓揆說「那天是個假日、休假日，是自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為『Team Taiwan』加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論」。

二○二四年十一月世界棒球十二強賽，我代表隊以四比○擊敗衛冕冠軍暨決賽主辦國日本，終結日方保持國際賽廿七連勝、國際一級賽事世界冠軍三連霸之紀錄，這也是中華隊首度贏得世界棒球十二強賽冠軍，代表隊成員因而成為「台灣英雄」，國內也再次掀起棒球熱。民進黨政府更刻意將棒球「政治化」，例如這次經典賽，日本派出金牌投手山本由伸應戰中華隊，賴清德總統賽前特別向日方「表達感謝」，說這是日方「展現出對台灣國家代表隊的敬重」；然而台日之戰中華隊卻以十三比○慘遭日本完封大敗，有球迷即責怪都是賴總統「太多禮」所致。

平心而論，卓揆赴日看球若是花費公帑自是不該，但即使是自費的私人行程也極為不妥。目前中東戰事正熾，滯留中東同胞的返國問題、油價調漲後民生物價的連帶波動，都是更需要關心的事；卓揆專程包機前往日本為棒球隊加油，是要外界解讀為「棒球第一、其他其次」？尤其日相高市早苗原本擔任十日「日韓大戰」的開球嘉賓，最後因中東戰火而告取消，對照之下，卓揆這趟日本快閃行就更顯不當。

據媒體報導，高市首相原本對參與這場日韓經典賽事抱持很大興趣，但因其近來手部受傷，無法像傳統開球嘉賓那樣投球，主辦單位與幕僚於是絞盡腦汁、規畫了極具創意的替代方案；包含讓高市拿起球棒，以打者身分站上打擊區參與儀式，或讓她走到本壘板後方，霸氣地為這場日韓大戰喊出「Play Ball」（比賽開始）。但這些安排最終都因伊朗情勢而臨時喊卡。日本政府相關人士透露，受到近期伊朗情勢驟變的影響，首相才作出了不參加的最終判斷。

地主國首相尚且考慮國際情勢而取消開球行程，我們的行政院長卻選擇包機前往日本應援；是高市早苗太過小心謹慎，還是卓揆神經太大條？孰智孰愚不言而喻。

中華隊 台灣英雄 民進黨政府 高市早苗 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

卓揆：赴日看球是自費 關注油價與滯留國民

赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

相關新聞

中東戰事外的不對稱消耗戰

當外界仍以導彈射程、航母部署與空襲規模來衡量美以對伊朗戰爭的勝負時，真正更深、更廣、也更難收拾的戰場，早已轉移到能源、物價與全球金融體系。

川普有戰術烈度 無戰略高度

川普的執政風格，一言以概之就是「威猛」。空襲伊朗、先斬首其精神領袖及四十餘位軍政首長；他能大剌剌捉拿委內瑞拉總統，也可為侵略者普亭鋪紅地毯歡迎；對內同樣作風猛烈，驅逐移民、整肅異己、改造產業鏈，無一不雷厲風行。「戰術烈度」前所未見，但有「戰略高度」嗎？

讀家觀點／從菸蒂投書看首長角色定位

環境部長彭啓明就任以來，罕見以讀者身分，在聯合報民意論壇投書「從指尖菸蒂到海洋浩劫」為題的長文。彭部長從菸蒂談起，延伸至海洋垃圾與文明素養，呼籲個人累積文明厚度「自律自重」、國家改善廢棄物管理體系勿讓汙染「禍延他方」。這樣的道德訴求，本無可厚非，但當它出自掌握公權力的環境首長之筆，卻有角色定位的疑慮。

閣揆包機看球 公私不分？

行政院長卓榮泰以「私人行程」為由，七日搭乘華航專派包機飛赴東京參與世界棒球經典賽，駐日代表李逸洋、運動部長李洋等官員隨行陪同。卓院長說此行是「自費且私人的活動」，唯一的安排就是跟國人一起為「Team Taiwan」加油，沒有其他任何目的。

高市早苗與卓榮泰 孰智孰愚

世界棒球經典賽在日本東京巨蛋開打，中華隊七日對上捷克隊，行政院長卓榮泰特別搭乘華航專機現身球場「應援」。卓揆雖表示這是「私人行程」，外界仍質疑包機費用誰埋單？卓揆說「那天是個假日、休假日，是自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為『Team Taiwan』加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論」。

深耕棒球 台灣加油

中華隊在經典賽以十四比○扣倒捷克、又以五比四奪下經典賽史上對南韓首勝，仍無法抹滅遭日本以十三比○扣倒的慘況。中華隊游擊手鄭宗哲坦言，全台灣必須認清事實，我們實力不在同一個等級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。