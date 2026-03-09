高市早苗與卓榮泰 孰智孰愚

世界棒球經典賽在日本東京巨蛋開打，中華隊七日對上捷克隊，行政院長卓榮泰特別搭乘華航專機現身球場「應援」。卓揆雖表示這是「私人行程」，外界仍質疑包機費用誰埋單？卓揆說「那天是個假日、休假日，是自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為『Team Taiwan』加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論」。

二○二四年十一月世界棒球十二強賽，我代表隊以四比○擊敗衛冕冠軍暨決賽主辦國日本，終結日方保持國際賽廿七連勝、國際一級賽事世界冠軍三連霸之紀錄，這也是中華隊首度贏得世界棒球十二強賽冠軍，代表隊成員因而成為「台灣英雄」，國內也再次掀起棒球熱。民進黨政府更刻意將棒球「政治化」，例如這次經典賽，日本派出金牌投手山本由伸應戰中華隊，賴清德總統賽前特別向日方「表達感謝」，說這是日方「展現出對台灣國家代表隊的敬重」；然而台日之戰中華隊卻以十三比○慘遭日本完封大敗，有球迷即責怪都是賴總統「太多禮」所致。

平心而論，卓揆赴日看球若是花費公帑自是不該，但即使是自費的私人行程也極為不妥。目前中東戰事正熾，滯留中東同胞的返國問題、油價調漲後民生物價的連帶波動，都是更需要關心的事；卓揆專程包機前往日本為棒球隊加油，是要外界解讀為「棒球第一、其他其次」？尤其日相高市早苗原本擔任十日「日韓大戰」的開球嘉賓，最後因中東戰火而告取消，對照之下，卓揆這趟日本快閃行就更顯不當。

據媒體報導，高市首相原本對參與這場日韓經典賽事抱持很大興趣，但因其近來手部受傷，無法像傳統開球嘉賓那樣投球，主辦單位與幕僚於是絞盡腦汁、規畫了極具創意的替代方案；包含讓高市拿起球棒，以打者身分站上打擊區參與儀式，或讓她走到本壘板後方，霸氣地為這場日韓大戰喊出「Play Ball」（比賽開始）。但這些安排最終都因伊朗情勢而臨時喊卡。日本政府相關人士透露，受到近期伊朗情勢驟變的影響，首相才作出了不參加的最終判斷。

地主國首相尚且考慮國際情勢而取消開球行程，我們的行政院長卻選擇包機前往日本應援；是高市早苗太過小心謹慎，還是卓揆神經太大條？孰智孰愚不言而喻。