伊朗未如劇本發展 川普難善了

美以聯手對伊朗發動攻擊後，以色列原本設定四天為第一階段作戰，川普在空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼與四十多位伊朗軍政高層，喜滋滋地表示持續一周轟炸。但伊朗並未遵循美以的作戰設定，伊朗的反擊顯然造成波灣地區各國動盪，美軍在各國基地與大使館成了德黑蘭導彈與無人機「報復」的對象。戰事持續升級，看來川普想要速戰速決的盤算已不可能。

川普興高采烈下令「斬首行動」，但後續軍事部署與行動卻是「邊走邊想」，戰前沒有全盤的規畫，又如何善了這場戰火呢？

關鍵是美以迄今真的「師出無名」，哈米尼的死亡不但沒有震動伊朗的神權政體，反而讓革命衛隊與國民軍護衛伊朗的決心更加凝聚。因此儘管川普號召伊朗民眾打倒神權，但民眾沒有武器，加上川普光只是喊口號，「政權更迭」難成真。

進入第二階段戰事，美以要面對的幾個難題，若是無法一一排除，戰事極有可能持續下去。此外，川普月底訪中也可能出現變數。

首先，加大火力，搶制空權：美軍雖火力強大，但彈藥終究有限，每天如此濫炸，根本無法造成震懾成效；再加上搶制空權，卻攔不住伊朗的導彈與無人機的自由攻擊，如何創造空優？

其次，派兵入伊，搶占地盤：美方策動庫德族與伊朗對抗，提供武器助長地面戰火，但不見得所有反伊的庫德族都支持美方，更何況美國曾出賣他們；革命衛隊顯然已布好陣勢等待地面接戰。更何況伊朗幅員廣大，美以能否在高原與沙漠地帶造成戰果，都是問題。

再者，派艦護船，渡過海峽：此戰一開，荷莫茲海峽成為決定戰事的關鍵因素，石油、天然氣還有商船必經之地，如今戰火波及等於是「自動封鎖」。川普聲稱要派艦護送，根本痴人說夢，一旦美艦進入，極有可能遭到猛烈攻擊，反而有損美軍戰力。

最後，未來談判，對手是誰？川普與以色列總理內唐亞胡以為短期就能打垮伊朗，如今戰事延長，加上中俄可能的聲援與暗助，伊朗雖然苦戰，但多撐一天美以就會愈早洩氣；若是要談停火，伊朗是否還願意談？川普真的能談出一個善了的結局嗎？