聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗未如劇本發展 川普難善了

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

美以聯手對伊朗發動攻擊後，以色列原本設定四天為第一階段作戰，川普在空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼與四十多位伊朗軍政高層，喜滋滋地表示持續一周轟炸。但伊朗並未遵循美以的作戰設定，伊朗的反擊顯然造成波灣地區各國動盪，美軍在各國基地與大使館成了德黑蘭導彈與無人機「報復」的對象。戰事持續升級，看來川普想要速戰速決的盤算已不可能。

川普興高采烈下令「斬首行動」，但後續軍事部署與行動卻是「邊走邊想」，戰前沒有全盤的規畫，又如何善了這場戰火呢？

關鍵是美以迄今真的「師出無名」，哈米尼的死亡不但沒有震動伊朗的神權政體，反而讓革命衛隊與國民軍護衛伊朗的決心更加凝聚。因此儘管川普號召伊朗民眾打倒神權，但民眾沒有武器，加上川普光只是喊口號，「政權更迭」難成真。

進入第二階段戰事，美以要面對的幾個難題，若是無法一一排除，戰事極有可能持續下去。此外，川普月底訪中也可能出現變數。

首先，加大火力，搶制空權：美軍雖火力強大，但彈藥終究有限，每天如此濫炸，根本無法造成震懾成效；再加上搶制空權，卻攔不住伊朗的導彈與無人機的自由攻擊，如何創造空優？

其次，派兵入伊，搶占地盤：美方策動庫德族與伊朗對抗，提供武器助長地面戰火，但不見得所有反伊的庫德族都支持美方，更何況美國曾出賣他們；革命衛隊顯然已布好陣勢等待地面接戰。更何況伊朗幅員廣大，美以能否在高原與沙漠地帶造成戰果，都是問題。

再者，派艦護船，渡過海峽：此戰一開，荷莫茲海峽成為決定戰事的關鍵因素，石油、天然氣還有商船必經之地，如今戰火波及等於是「自動封鎖」。川普聲稱要派艦護送，根本痴人說夢，一旦美艦進入，極有可能遭到猛烈攻擊，反而有損美軍戰力。

最後，未來談判，對手是誰？川普與以色列總理內唐亞胡以為短期就能打垮伊朗，如今戰事延長，加上中俄可能的聲援與暗助，伊朗雖然苦戰，但多撐一天美以就會愈早洩氣；若是要談停火，伊朗是否還願意談？川普真的能談出一個善了的結局嗎？

德黑蘭 哈米尼 美軍

延伸閱讀

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

相關新聞

中東再淪帝國墳墓？美以伊衝突3種收場方式

美以伊爭戰已屆一周。筆者在美以二月廿八日突襲就斷言，美以勝之不武，難以達到其戰略預期。顯然，美以的突襲並未因成功斬首伊朗最高領袖就可讓戰事迅速結束。目前雙方打得有來有往，可能像烏克蘭戰爭那樣，由閃電戰逐漸變為持久戰。

伊朗未如劇本發展 川普難善了

美以聯手對伊朗發動攻擊後，以色列原本設定四天為第一階段作戰，川普在空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼與四十多位伊朗軍政高層，喜滋滋地表示持續一周轟炸。但伊朗並未遵循美以的作戰設定，伊朗的反擊顯然造成波灣地區各國動盪，美軍在各國基地與大使館成了德黑蘭導彈與無人機「報復」的對象。戰事持續升級，看來川普想要速戰速決的盤算已不可能。

星期透視／美放出「蔣」 台忙放偏見與好戰

美國與以色列對伊朗高層發動斬首式打擊，伊朗最高領袖身亡並傳出多位高層喪生，但伊朗並未屈服。幾天後美國國務卿魯比歐告訴記者，美國接下來會「Unleash Chiang」（放出蔣），這是用武力升級作威脅，對伊朗施壓。

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉補遺 統一留著 先求和平發展

上周《大屋頂下》寫〈鄭習會，談什麼？〉三篇，留下了一個最複雜且最困難的題目今天來談。

從俄烏到中東 國防文化不能只談價值

三月五日，中東局勢急劇升高。巴林首都與卡達多哈接連傳出爆炸聲，伊朗對波斯灣地區展開報復行動，區域各國空軍進入高度戒備。原本以以色列與伊朗為核心的衝突，正迅速外溢為整個波灣地區的戰略危機。當戰事開始觸及能源航道與區域安全結構時，這已不再只是局部衝突，而是全球戰略格局可能重新排列的重要訊號。

殺雞已不能儆猴 川普權威在折舊

川普過去最擅長的，不只是加關稅，而是把關稅變成一種權力表演：今天威脅、明天翻案、後天再加碼，讓各國永遠猜不透白宮下一步。路透社引述前美國貿易官員指出，在川普眼裡，不確定性本身就是槓桿；因為只要別國怕他下一秒又出手，就更容易先讓步。最高法院近日對其關稅權限設下限制後，路透社評論直言，這已削弱他最愛使用的施壓工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。