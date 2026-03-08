中東再淪帝國墳墓？美以伊衝突3種收場方式

美以伊爭戰已屆一周。筆者在美以二月廿八日突襲就斷言，美以勝之不武，難以達到其戰略預期。顯然，美以的突襲並未因成功斬首伊朗最高領袖就可讓戰事迅速結束。目前雙方打得有來有往，可能像烏克蘭戰爭那樣，由閃電戰逐漸變為持久戰。

這也成了美國人最擔心的結局之一：像當年的伊拉克、阿富汗那樣，陷入難以抽身的泥淖中，令中東再次成為「帝國墳墓」的殷鑒不遠。這當然不符合美國利益，尤其不符合川普的利益。美國最高法院判定關稅戰違憲就已經夠川普焦心的了，而對伊朗的戰爭不但沒有在美國引起「聚旗效應」，反而拉低了民調支持率。如果再不強力扭轉這一頹勢，今年十一月美國中期選舉後，川普就會成為跛腳總統。

那麼，怎樣才有可能令這場戰爭盡快收場？筆者以為，有以下三種情形：

第一種，伊朗糧食和藥品緊缺，打仗時間長了，恐內部生變。即使不出現顏色革命，最好也能使之發生內亂，如伊朗國民軍和革命衛隊內訌，這大概也是美以期望的。在伊朗，革命衛隊絕對效忠神權體制，國防軍則長期被邊緣化，大敵當前，國防軍和革命衛隊是否會發生內訌是存疑的。即便出現內訌且伊朗國防軍獲勝，也不大可能按照美以的願望。何況，國防軍比革命衛隊要弱得多。

第二種，繼續打下去，直至雙方都耗盡導彈和無人機而不得不停下來。伊朗彈道導彈存量據估計有兩千至三千枚，攻擊無人機在一萬二至兩萬架，自殺式無人機約八萬架。截至三月五日，伊朗已消耗導彈超過五百枚，無人機超過兩千架。美國截止三月三日已消耗導彈兩千枚，包括大量精確制導導彈。

打下一架造價僅兩萬美元的伊朗自殺式無人機，就需要耗費一枚造價四百萬美元的愛國者導彈或一枚造價逾一千萬美元的薩德攔截彈，這種大砲打小鳥的方式，使雙方資金與武庫的消耗嚴重不對稱。伊朗自殺式無人機數量充足，媒體報導美國精確制導性導彈武庫即將告罄，還傳言說要從韓國調取薩德攔截彈。可見此戰若長期膠著，固然對伊朗不利，但對美以也不利。

第三種，若雙方都想停下來但又一時找不到台階下，此時就需要一個居間調停人。阿拉伯國家可能已無法擔當此任，中國或許是一個比較合適的調停人；盡快結束戰事，也符合全球各國利益，畢竟荷莫茲海峽的封鎖，將導致全球油價暴漲和運輸通道風險。

今年以來，美國先後對委內瑞拉和伊朗動手，並策動巴拿馬政府收回中國公司對運河的營運權，對華戰略已經逐漸顯形，由早年軍事圍堵轉變為經濟圍堵；故美以長期深陷對伊朗的戰爭泥淖，中國也未必不樂見其成，是否有積極調停的意願還是未知數。中國也可能會趁機向美方加大要價，時間點應該在三月底四月初川普訪華期間，如果其能如願成行的話。

總之，大家都祈禱這場戰爭盡快結束。無論以怎樣的方式結束，能結束就好。