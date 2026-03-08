聽新聞
0:00 / 0:00

中東再淪帝國墳墓？美以伊衝突3種收場方式

聯合報／ 楊建業／西安科技大學材料科學與工程學院教授（陝西西安）

美以伊爭戰已屆一周。筆者在美以二月廿八日突襲就斷言，美以勝之不武，難以達到其戰略預期。顯然，美以的突襲並未因成功斬首伊朗最高領袖就可讓戰事迅速結束。目前雙方打得有來有往，可能像烏克蘭戰爭那樣，由閃電戰逐漸變為持久戰。

這也成了美國人最擔心的結局之一：像當年的伊拉克、阿富汗那樣，陷入難以抽身的泥淖中，令中東再次成為「帝國墳墓」的殷鑒不遠。這當然不符合美國利益，尤其不符合川普的利益。美國最高法院判定關稅戰違憲就已經夠川普焦心的了，而對伊朗的戰爭不但沒有在美國引起「聚旗效應」，反而拉低了民調支持率。如果再不強力扭轉這一頹勢，今年十一月美國中期選舉後，川普就會成為跛腳總統。

那麼，怎樣才有可能令這場戰爭盡快收場？筆者以為，有以下三種情形：

第一種，伊朗糧食和藥品緊缺，打仗時間長了，恐內部生變。即使不出現顏色革命，最好也能使之發生內亂，如伊朗國民軍和革命衛隊內訌，這大概也是美以期望的。在伊朗，革命衛隊絕對效忠神權體制，國防軍則長期被邊緣化，大敵當前，國防軍和革命衛隊是否會發生內訌是存疑的。即便出現內訌且伊朗國防軍獲勝，也不大可能按照美以的願望。何況，國防軍比革命衛隊要弱得多。

第二種，繼續打下去，直至雙方都耗盡導彈和無人機而不得不停下來。伊朗彈道導彈存量據估計有兩千至三千枚，攻擊無人機在一萬二至兩萬架，自殺式無人機約八萬架。截至三月五日，伊朗已消耗導彈超過五百枚，無人機超過兩千架。美國截止三月三日已消耗導彈兩千枚，包括大量精確制導導彈。

打下一架造價僅兩萬美元的伊朗自殺式無人機，就需要耗費一枚造價四百萬美元的愛國者導彈或一枚造價逾一千萬美元的薩德攔截彈，這種大砲打小鳥的方式，使雙方資金與武庫的消耗嚴重不對稱。伊朗自殺式無人機數量充足，媒體報導美國精確制導性導彈武庫即將告罄，還傳言說要從韓國調取薩德攔截彈。可見此戰若長期膠著，固然對伊朗不利，但對美以也不利。

第三種，若雙方都想停下來但又一時找不到台階下，此時就需要一個居間調停人。阿拉伯國家可能已無法擔當此任，中國或許是一個比較合適的調停人；盡快結束戰事，也符合全球各國利益，畢竟荷莫茲海峽的封鎖，將導致全球油價暴漲和運輸通道風險。

今年以來，美國先後對委內瑞拉和伊朗動手，並策動巴拿馬政府收回中國公司對運河的營運權，對華戰略已經逐漸顯形，由早年軍事圍堵轉變為經濟圍堵；故美以長期深陷對伊朗的戰爭泥淖，中國也未必不樂見其成，是否有積極調停的意願還是未知數。中國也可能會趁機向美方加大要價，時間點應該在三月底四月初川普訪華期間，如果其能如願成行的話。

總之，大家都祈禱這場戰爭盡快結束。無論以怎樣的方式結束，能結束就好。

無人機 阿富汗 美國最高法院

延伸閱讀

美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

相關新聞

中東再淪帝國墳墓？美以伊衝突3種收場方式

美以伊爭戰已屆一周。筆者在美以二月廿八日突襲就斷言，美以勝之不武，難以達到其戰略預期。顯然，美以的突襲並未因成功斬首伊朗最高領袖就可讓戰事迅速結束。目前雙方打得有來有往，可能像烏克蘭戰爭那樣，由閃電戰逐漸變為持久戰。

伊朗未如劇本發展 川普難善了

美以聯手對伊朗發動攻擊後，以色列原本設定四天為第一階段作戰，川普在空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼與四十多位伊朗軍政高層，喜滋滋地表示持續一周轟炸。但伊朗並未遵循美以的作戰設定，伊朗的反擊顯然造成波灣地區各國動盪，美軍在各國基地與大使館成了德黑蘭導彈與無人機「報復」的對象。戰事持續升級，看來川普想要速戰速決的盤算已不可能。

星期透視／美放出「蔣」 台忙放偏見與好戰

美國與以色列對伊朗高層發動斬首式打擊，伊朗最高領袖身亡並傳出多位高層喪生，但伊朗並未屈服。幾天後美國國務卿魯比歐告訴記者，美國接下來會「Unleash Chiang」（放出蔣），這是用武力升級作威脅，對伊朗施壓。

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉補遺 統一留著 先求和平發展

上周《大屋頂下》寫〈鄭習會，談什麼？〉三篇，留下了一個最複雜且最困難的題目今天來談。

從俄烏到中東 國防文化不能只談價值

三月五日，中東局勢急劇升高。巴林首都與卡達多哈接連傳出爆炸聲，伊朗對波斯灣地區展開報復行動，區域各國空軍進入高度戒備。原本以以色列與伊朗為核心的衝突，正迅速外溢為整個波灣地區的戰略危機。當戰事開始觸及能源航道與區域安全結構時，這已不再只是局部衝突，而是全球戰略格局可能重新排列的重要訊號。

殺雞已不能儆猴 川普權威在折舊

川普過去最擅長的，不只是加關稅，而是把關稅變成一種權力表演：今天威脅、明天翻案、後天再加碼，讓各國永遠猜不透白宮下一步。路透社引述前美國貿易官員指出，在川普眼裡，不確定性本身就是槓桿；因為只要別國怕他下一秒又出手，就更容易先讓步。最高法院近日對其關稅權限設下限制後，路透社評論直言，這已削弱他最愛使用的施壓工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。