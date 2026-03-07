托育制度失衡 應落實補助平權

台灣少子化問題日益嚴峻，政府近年推動「零到六歲國家一起養」政策，希望透過各項補助降低家庭育兒負擔。然而在政策實際運作中，托育補助制度卻逐漸出現結構性失衡，甚至產生與原本政策目標相矛盾的現象。

目前政府將補助分為兩類：若家長自行照顧孩子或送至未簽約機構，可領取每月五千元育兒津貼；若送托至準公共化保母或托嬰中心，則可領取最高一萬三千元托育補助。兩者高達八千元的差距，原本設計是為了鼓勵家長重返職場，提高勞動參與率，卻衍生出不少問題。

首先是制度矛盾與漏洞。隨著育嬰留職停薪制度逐漸普及，部分家庭在請育嬰假同時仍將孩子送托，以領取較高額的托育補助。如此一來，政策從鼓勵就業的工具，逐漸變成單純的財政補貼，也使制度目標變得模糊。

這樣的補助差距，更在無形中限制了家庭的照顧選擇。對於選擇自行照顧孩子的家庭而言，每月五千元的育兒津貼，在物價高漲的今天往往難以支應基本開銷，更不用說父母全職照顧所付出的機會成本。當不同照顧方式間存在如此巨大的補助差距，家長做決定時很容易被經濟因素所左右，而非單純考量孩子的需求。

這樣的制度也影響托育市場的結構。當托育補助遠高於育兒津貼時，家長排隊爭取的往往是「能領到補助的名額」，而不是最適合孩子的照顧方式。結果是準公共托嬰中心一位難求，專業且經驗豐富的居家托育人員卻難媒合。長期而言，這種由補助差距主導的市場，可能扭曲托育專業的價值，也讓家長的選擇權被制度間接限制。

居家托育人員也面臨不少不合理的制度安排。例如當托育人員照顧自己的孫子女或三等親內親屬時，家長只能領取較低的育兒津貼，無法申請托育補助，等於否定了托育人員的專業資格與勞動價值，彷彿只因為存在親屬關係，其專業服務就不再被制度承認。

另一方面，當托育人員自己生育孩子時，孩子也會占用收托名額，使得收入立即減少，而其子女仍只能領取一般育兒津貼。這樣的制度安排不僅不合理，也容易讓人感受到政策對基層勞動者的不友善。

面對少子化挑戰，托育政策的核心不應只是增加補助金額，更重要的是建立公平與合理的制度架構。其中最值得思考的方向，便是「補助平權」。

所謂補助平權，是指不論家長選擇自行照顧、居家托育、托嬰中心或其他照顧方式，每個孩子所能獲得的基本育兒補助應維持一致。如此一來，家長在選擇托育方式時，就能依照孩子的需求與家庭情況做決定，而不必被補助差距左右。當補助制度回到公平的基礎，托育服務也才能回歸以品質與專業競爭。

少子化是長期且複雜的國家課題，但若補助制度本身製造新的不公平與扭曲，不僅難以提升生育意願，也可能削弱家庭與托育體系的信任。唯有重新檢視補助結構，落實真正的補助平權，讓每一位孩子都能獲得公平的支持，台灣的托育政策才可能在少子化浪潮中找到更穩定的方向。