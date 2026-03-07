聽新聞
0:00 / 0:00

托育制度失衡 應落實補助平權

聯合報／ 潘韻如／新北市托育人員權益促進協會理事長（新北市）
鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部擴大補助企業辦理托育設施及措施。記者林俊良／攝影
鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部擴大補助企業辦理托育設施及措施。記者林俊良／攝影

台灣少子化問題日益嚴峻，政府近年推動「零到六歲國家一起養」政策，希望透過各項補助降低家庭育兒負擔。然而在政策實際運作中，托育補助制度卻逐漸出現結構性失衡，甚至產生與原本政策目標相矛盾的現象。

目前政府將補助分為兩類：若家長自行照顧孩子或送至未簽約機構，可領取每月五千元育兒津貼；若送托至準公共化保母或托嬰中心，則可領取最高一萬三千元托育補助。兩者高達八千元的差距，原本設計是為了鼓勵家長重返職場，提高勞動參與率，卻衍生出不少問題。

首先是制度矛盾與漏洞。隨著育嬰留職停薪制度逐漸普及，部分家庭在請育嬰假同時仍將孩子送托，以領取較高額的托育補助。如此一來，政策從鼓勵就業的工具，逐漸變成單純的財政補貼，也使制度目標變得模糊。

這樣的補助差距，更在無形中限制了家庭的照顧選擇。對於選擇自行照顧孩子的家庭而言，每月五千元的育兒津貼，在物價高漲的今天往往難以支應基本開銷，更不用說父母全職照顧所付出的機會成本。當不同照顧方式間存在如此巨大的補助差距，家長做決定時很容易被經濟因素所左右，而非單純考量孩子的需求。

這樣的制度也影響托育市場的結構。當托育補助遠高於育兒津貼時，家長排隊爭取的往往是「能領到補助的名額」，而不是最適合孩子的照顧方式。結果是準公共托嬰中心一位難求，專業且經驗豐富的居家托育人員卻難媒合。長期而言，這種由補助差距主導的市場，可能扭曲托育專業的價值，也讓家長的選擇權被制度間接限制。

居家托育人員也面臨不少不合理的制度安排。例如當托育人員照顧自己的孫子女或三等親內親屬時，家長只能領取較低的育兒津貼，無法申請托育補助，等於否定了托育人員的專業資格與勞動價值，彷彿只因為存在親屬關係，其專業服務就不再被制度承認。

另一方面，當托育人員自己生育孩子時，孩子也會占用收托名額，使得收入立即減少，而其子女仍只能領取一般育兒津貼。這樣的制度安排不僅不合理，也容易讓人感受到政策對基層勞動者的不友善。

面對少子化挑戰，托育政策的核心不應只是增加補助金額，更重要的是建立公平與合理的制度架構。其中最值得思考的方向，便是「補助平權」。

所謂補助平權，是指不論家長選擇自行照顧、居家托育、托嬰中心或其他照顧方式，每個孩子所能獲得的基本育兒補助應維持一致。如此一來，家長在選擇托育方式時，就能依照孩子的需求與家庭情況做決定，而不必被補助差距左右。當補助制度回到公平的基礎，托育服務也才能回歸以品質與專業競爭。

少子化是長期且複雜的國家課題，但若補助制度本身製造新的不公平與扭曲，不僅難以提升生育意願，也可能削弱家庭與托育體系的信任。唯有重新檢視補助結構，落實真正的補助平權，讓每一位孩子都能獲得公平的支持，台灣的托育政策才可能在少子化浪潮中找到更穩定的方向。

育兒津貼 重返職場

延伸閱讀

推動「非婚生育」挑戰重重

當母職成為隱形的薪資懲罰

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

補助企業托育 新設硬體可領600萬

相關新聞

土方之亂應以法律治理

聯合報五日報導，台灣因重大建設與科技產業擴廠，產生史無前例的剩餘土石方。政府為解決「土方之亂」，將目光轉向台中港、高雄港等海港區，企圖透過收容土方進行填海造陸。然而，高雄港填方造陸計畫因涉及海洋生態，已經環評決議進入更嚴格的「第二階段環評」。這個警訊提醒我們，土方問題若不從源頭與整體政策規畫著手，只是將問題從農地搬向大海，最終將導致不可逆的海洋生態浩劫。

從指尖菸蒂到海洋浩劫

文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇。許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。

川普豪賭 但伊朗不是委內瑞拉

歷史最諷刺的劇本，是政治人物總以為自己在創造新時代，結果只是把舊劇本換了演員重新上演。

從俄烏到中東 國防文化不能只談價值

三月五日，中東局勢急劇升高。巴林首都與卡達多哈接連傳出爆炸聲，伊朗對波斯灣地區展開報復行動，區域各國空軍進入高度戒備。原本以以色列與伊朗為核心的衝突，正迅速外溢為整個波灣地區的戰略危機。當戰事開始觸及能源航道與區域安全結構時，這已不再只是局部衝突，而是全球戰略格局可能重新排列的重要訊號。

殺雞已不能儆猴 川普權威在折舊

川普過去最擅長的，不只是加關稅，而是把關稅變成一種權力表演：今天威脅、明天翻案、後天再加碼，讓各國永遠猜不透白宮下一步。路透社引述前美國貿易官員指出，在川普眼裡，不確定性本身就是槓桿；因為只要別國怕他下一秒又出手，就更容易先讓步。最高法院近日對其關稅權限設下限制後，路透社評論直言，這已削弱他最愛使用的施壓工具。

AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

北京正在召開的全國人大與政協「兩會」，再次將人工智慧ＡＩ與科技創新列為國家發展核心。從政府工作報告到產業政策，都強調加大ＡＩ、機器人與６Ｇ等領域投資，打造「新質生產力」，希望在下一輪全球科技競賽中取得主導地位。大陸發改委主任鄭柵潔表示，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到人民幣十兆元以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。