陸衝刺AI＋農業 台灣政府不該落後

政府透過制定完善的預算，策略性地分配資源，可以有效地引導國家走向繁榮。同樣的，農業預算不僅直接影響國家糧食安全、產業競爭力、農民生計與社會穩定；它不只是福利支出，更是推動農業升級、應對氣候變遷與確保食品安全的關鍵資源，而兩岸農業發展，亦可以從政府經費編列配比及政策內容看出企圖心。

中國大陸既是農業大國，也是農業科技強國，農業科技一直受到政府的高度重視。為深入落實「藏糧於地、藏糧於技」戰略，中國去年用於農林水一般公共預算為二點三四兆人民幣，重點用於技術提升、高標準農田建設、提升種業自主能力、以及增強糧食產能與儲備；農業科學技術支出約為二六○億人民幣，著眼於增強農業科技自主創新能力。中國大陸農業科技進步貢獻率超過百分之六十四，科技進步已經成為突破農業發展資源和市場兩大制約的關鍵。

去年中國大陸宣布，計畫推出人民幣五千億（約新台幣兩兆）的新型政策性金融工具，來支持ＡＩ、數位經濟等項目，農業亦被列為新五年規畫重點領域之一；昨天大陸兩會強調，人工智能相關產業規模未來五年將增長到人民幣十兆元以上，其中來自農業的貢獻，不容小覷。

這些年中國大陸積極透過人工智慧ＡＩ與數位化技術，來改變農業生產方式，但還是存在優質數據缺乏、應用成本偏高、既懂ＡＩ技術又熟悉農業的複合型人才不足等問題，未來須從技術、數據、人才、場景與政策等方面作出革新，可為推動產業升級、糧食安全、農民生計與創新應用做出更大貢獻。唯有以技術創新為動力、以人才培育為根基，才能推動ＡＩ產業行穩致遠。

台灣去年農業總預算為一六二八億元，每逢選舉各項福利措施又紛紛出籠，農業方面包括提高老農津貼至一萬元、將排富條款放寬至個人所得總額六十萬以上、提高農民退休儲金中政府負擔的比例等等。去年農業保險補助預算為廿六點八億元。反觀與產業轉型升級與未來競爭力息息相關的研究發展（R&D）為四十七點九三億，僅占整體總預算近百分之三，這樣的經費無法支應智慧農業、數位轉型、淨零科技、數位育種及冷鏈技術等研究領域。

給予農民支持固然重要，但是僅仰賴福利施政，無法撐起促進產業發展的重擔；年輕勞動力是驅動農業結構調整和農業創新運用的關鍵力量，想要吸引年輕人加入農業經營，靠的是產業發展願景，而不是退休福利。

農業需要適度的鼓勵和扶持，但若因選票考量只想著討好農民，最終拖垮的將是整個農業和國庫。中國農產品產值已占全球農產品總產值四點六兆美元的百分之卅八，比重不斷增加，兩岸農業競賽不再是過去的龜兔賽跑。鑒於ＡＩ在農業領域的應用，不僅將影響農業競爭格局，也將深刻改變農民生產方式甚至國家糧食安全格局，面對中國正全力衝刺ＡＩ＋農業，並建構正確政績觀，台灣的主政者該務正業了！