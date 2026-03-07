AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

北京正在召開的全國人大與政協「兩會」，再次將人工智慧ＡＩ與科技創新列為國家發展核心。從政府工作報告到產業政策，都強調加大ＡＩ、機器人與６Ｇ等領域投資，打造「新質生產力」，希望在下一輪全球科技競賽中取得主導地位。大陸發改委主任鄭柵潔表示，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到人民幣十兆元以上。

近期中國影音平台爆紅的ＡＩ短劇霍去病，正是強烈感受到ＡＩ影視技術進步的案例。這部約廿多分鐘的作品，以漢代名將霍去病為主角，呈現千軍萬馬奔騰的戰場、細膩的人物神情與電影級的光影質感。更令人驚訝的是，其製作成本僅約人民幣三千元，製作時間極短，卻在網路上創下數億次播放。這不僅是一部全ＡＩ影像作品的突襲，更是一個轉捩點。

一個簡單的團隊，在影片製作結合美國公司的Banana Pro，以及中國自研的Seedance與Keling三套ＡＩ工具完成，讓人第一次清楚地看到，影像生產的門檻正在被技術徹底重寫。

這也讓影視產業面臨前所未有的壓力。從編劇、攝影、燈光、特效到後期剪輯，傳統影視製作是一個高度分工的產業鏈。然而在ＡＩ生成技術成熟之後，許多過去需要專業技術與多年訓練的工作，可能被高度運算化的ＡＩ流程取代。未來的創作者也許不再需要龐大劇組，而是一個「ＡＩ導演＋創意人員」的小型團隊，外加很強的電腦ＡＩ語言模型。這對產業既是機會、也是衝擊。

然而，ＡＩ並不是一個「只要會操作就能創作」的魔法工具。事實上，影像創作仍然需要深厚的視覺素養。構圖、鏡頭語言、光線運用、敘事節奏、情緒氛圍，這些長期累積的專業能力，並不會因為ＡＩ出現而消失。

如果一個人從未學習過攝影、沒有理解過鏡頭語言、甚至缺乏基本的敘事邏輯，那麼即使擁有最先進的ＡＩ工具，也難以有效下達指令，產出具有品質的作品。

ＡＩ降低了技術門檻，但並沒有降低創意與文化素養的重要。未來真正的競爭，可能不再只是「誰會用工具」，而是誰能「駕馭」工具。

當然，我們也必須思考產業中那些容易被忽略的角色。例如臨時演員、場務、器材助理等基層工作者。在ＡＩ影像逐漸普及後，大量實體拍攝的需求勢必減少，這些職位勢必面臨轉型壓力。有人可能轉向ＡＩ影像製作、虛擬場景管理或數位內容產業，也有人可能失業。這樣的轉變在歷史上並非首次發生。攝影的出現曾改變繪畫技藝，數位相機也曾封殺底片市場。真正困難的，往往是這段過渡期。

ＡＩ影像技術的發展確實如網友說「背脊發涼」。不只是因為畫面太逼真，而是因為它讓人看見一個尚未完全被理解的未來。影像產業會如何改變？創作者角色會如何重組？教育體系又該如何培養下一代的媒體能力？台灣如何強化自己在ＡＩ運算的人才而非只有晶圓技術？這些問題目前都沒有明確答案。

但有一件事可以確定：在ＡＩ時代，單純依賴既有技能將變得愈來愈危險。唯有持續學習、提升文化理解力與「跨域」創作能力，人們才有可能從被技術取代的角色，轉變為能夠駕馭技術的人。