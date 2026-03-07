聽新聞
0:00 / 0:00

從俄烏到中東 國防文化不能只談價值

聯合報／ 王鳳生／國立高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
美國海軍第五艦隊駐紮的巴林基地遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。路透
美國海軍第五艦隊駐紮的巴林基地遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。路透

三月五日，中東局勢急劇升高。巴林首都與卡達多哈接連傳出爆炸聲，伊朗對波斯灣地區展開報復行動，區域各國空軍進入高度戒備。原本以以色列與伊朗為核心的衝突，正迅速外溢為整個波灣地區的戰略危機。當戰事開始觸及能源航道與區域安全結構時，這已不再只是局部衝突，而是全球戰略格局可能重新排列的重要訊號。

對世界而言，這場衝突的意義不僅在於一次軍事升級，而在於全球安全環境的不確定性正在迅速擴大。波斯灣長期是全球能源供應的重要命脈，一旦戰事升高，不僅影響區域秩序，也會牽動全球經濟與戰略布局。同時，美國在中東的軍事與外交投入勢必增加，其全球戰略注意力也將被重新分配。

這場衝突的背後也反映出一種長期存在的文明張力。過去廿年，從阿富汗伊拉克到伊朗，西方世界所倡議的民主制度，往往難以與穆斯林社會中的宗教與道德秩序重疊。民主制度強調程序與選舉，宗教權威則連結道德正當性與社群倫理。當政治衝突與宗教認同交織時，戰爭便不只是軍事問題，會延伸為整個社會秩序的衝突，使和平更難透過外交手段實現。

在這樣的國際環境下，台灣所面對的安全處境也值得重新思考。美國雖然是以色列最重要的盟友，但當中東局勢升高時，其戰略資源必然受到牽動。美中競爭早已制度化，日本與韓國同步強化軍備，南海摩擦亦持續升溫。這意味著，台灣將處在一個多重戰略壓力並存的國際格局之中。

在這樣的世界裡，國防不再只是軍事技術或兵役制度的問題，而是一種更深層的社會文化。和平從來不是單純的願望，而是需要能力與制度共同維持。若缺乏這種文化基礎，再完善的制度也難以形成穩定的安全共識。

然而，台灣的公共敘事長期存在明顯斷裂。每年二月廿八日的紀念活動，已成為成熟的記憶政治，但三月一日的兵役節卻幾乎被社會遺忘。台灣社會習慣談民主、談自由、談歷史，卻較少討論維持和平需要付出的代價。政治語言強調價值與記憶，卻往往避免談論承擔與能力。

於是，「和平的語言」與「承擔的語言」在公共討論中長期分離。民主價值成為政治論述的核心，但國防文化卻未真正成為社會共識的一部分。當安全議題被過度簡化為情緒動員或政治立場時，社會反而更難形成穩定而理性的戰略思考。

從俄烏戰爭到中東衝突，再到美中競逐與區域軍備競賽，世界正進入不確定性升高的年代，沒有任何國家能只談價值而不談能力。

「戰爭與和平」不是文學語句，而是當代世界政治的現實坐標。台灣若要在動盪的國際局勢中維持和平，就必須讓和平的語言與承擔的語言重新結合，讓國防文化重新回到公共討論的中心。唯有如此，台灣才能真正守住屬於自己的和平。

伊朗 阿富汗 伊拉克

延伸閱讀

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

伊朗孤立無援！中俄盟友旁觀中東衝突 戰略重心分別聚焦兩區域

中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

中東衝突持續　學者：東南亞須警惕強權政治經濟風險

相關新聞

土方之亂應以法律治理

聯合報五日報導，台灣因重大建設與科技產業擴廠，產生史無前例的剩餘土石方。政府為解決「土方之亂」，將目光轉向台中港、高雄港等海港區，企圖透過收容土方進行填海造陸。然而，高雄港填方造陸計畫因涉及海洋生態，已經環評決議進入更嚴格的「第二階段環評」。這個警訊提醒我們，土方問題若不從源頭與整體政策規畫著手，只是將問題從農地搬向大海，最終將導致不可逆的海洋生態浩劫。

從指尖菸蒂到海洋浩劫

文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇。許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。

川普豪賭 但伊朗不是委內瑞拉

歷史最諷刺的劇本，是政治人物總以為自己在創造新時代，結果只是把舊劇本換了演員重新上演。

從俄烏到中東 國防文化不能只談價值

三月五日，中東局勢急劇升高。巴林首都與卡達多哈接連傳出爆炸聲，伊朗對波斯灣地區展開報復行動，區域各國空軍進入高度戒備。原本以以色列與伊朗為核心的衝突，正迅速外溢為整個波灣地區的戰略危機。當戰事開始觸及能源航道與區域安全結構時，這已不再只是局部衝突，而是全球戰略格局可能重新排列的重要訊號。

殺雞已不能儆猴 川普權威在折舊

川普過去最擅長的，不只是加關稅，而是把關稅變成一種權力表演：今天威脅、明天翻案、後天再加碼，讓各國永遠猜不透白宮下一步。路透社引述前美國貿易官員指出，在川普眼裡，不確定性本身就是槓桿；因為只要別國怕他下一秒又出手，就更容易先讓步。最高法院近日對其關稅權限設下限制後，路透社評論直言，這已削弱他最愛使用的施壓工具。

AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

北京正在召開的全國人大與政協「兩會」，再次將人工智慧ＡＩ與科技創新列為國家發展核心。從政府工作報告到產業政策，都強調加大ＡＩ、機器人與６Ｇ等領域投資，打造「新質生產力」，希望在下一輪全球科技競賽中取得主導地位。大陸發改委主任鄭柵潔表示，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到人民幣十兆元以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。