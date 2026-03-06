聽新聞
0:00 / 0:00

從指尖菸蒂到海洋浩劫

聯合報／ 彭啓明／環境部部長
許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。圖／聯合報系資料照片 蔡維斌
許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。圖／聯合報系資料照片 蔡維斌

文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇。許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。

這枚看似微不足道的濾嘴，其實含有難以分解的塑膠微粒與化學毒素。這種便宜行事的心理，反映了對公共空間的漠視。當全球有數百億根菸蒂順著雨水進入側溝、流向大海，這便不再是個人的衛生問題，而是整體素質的潰堤。

過去台灣也曾經歷只拚經濟，但對於身邊的環境髒亂與缺乏公民環保意識，民國六十年衛生署環境衛生處為改變亂丟垃圾的社會惡習，鼓勵「你丟我撿」以及規定「你丟我罰」，撿拾街道垃圾，提升國民生活素質提升與環境整潔。更經過許多有志之士及環保團體的努力，國人習慣的養成，我們對於公眾垃圾物的棄置、垃圾處理與分類，有顯著進步，但仍有成長空間，還可以更好，這類的問題可以延伸到營建廢棄物或各種大型棄置破壞環境行為。

當個人的不自覺擴張到國家與區域的尺度時，指尖的菸蒂便與成千上萬噸的塑膠瓶、漁網交織成巨大的海漂垃圾帶。在東亞海域或全球許多海域，我們常見印有非中文繁體字跡的垃圾隨洋流漂過國界到我們的海岸，這正是最典型的跨區域輸送。

一個國家若只追求經濟數據的亮眼，卻放任廢棄物隨意排入海洋，這種發展模式無疑是「外強中乾」。垃圾不會消失，只會漂移。這種將自家廢棄物推給海洋、推給其他人的行為，讓原本蔚藍海景卻是潛藏垃圾，更顯現出文明發展的嚴重失衡。

海洋沒有國界，當海鳥誤食菸蒂、當海龜被塑膠廢棄物纏繞，這場生態浩劫終將透過漁獲等食物鏈回報給人類，尤其是已浮上檯面的『塑膠微粒對人體健康的影響』。我們期待的，是全球素養的真正覺醒，或是未來國際法規的強制約束。

個人層面：應做到「自律自重」，舉手之勞改善環境、促進健康，明白每一枚菸蒂或垃圾的歸宿都關乎人格的高度。

國家層面：應負起國家及各級政府責任，改善廢棄物管理體系，而非讓汙染「禍延他方」，成為國際笑柄。

文明的厚度，取決於我們對待微小垃圾的態度。當我們不再讓菸蒂落地、不再讓海洋承載我們的自私，我們才能在波光粼粼的海面上，看見真正受人尊重的文明光輝。

塑膠微粒 菸蒂 海洋 環境部 彭啟明

延伸閱讀

海洋微塑膠汙染嚴重 海生館發現塑膠添加劑影響珊瑚健康

新聞眼／大海當土資場 環境生態危機

【專家解析】莫茲婷／忍耐的真相：在堅毅之前，讓情緒先被看見

當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

相關新聞

土方之亂應以法律治理

聯合報五日報導，台灣因重大建設與科技產業擴廠，產生史無前例的剩餘土石方。政府為解決「土方之亂」，將目光轉向台中港、高雄港等海港區，企圖透過收容土方進行填海造陸。然而，高雄港填方造陸計畫因涉及海洋生態，已經環評決議進入更嚴格的「第二階段環評」。這個警訊提醒我們，土方問題若不從源頭與整體政策規畫著手，只是將問題從農地搬向大海，最終將導致不可逆的海洋生態浩劫。

從指尖菸蒂到海洋浩劫

文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇。許多人認為隨手丟棄一枚菸蒂或是一個隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻缺乏道德的品格展現。

川普豪賭 但伊朗不是委內瑞拉

歷史最諷刺的劇本，是政治人物總以為自己在創造新時代，結果只是把舊劇本換了演員重新上演。

讀家觀點／美國將中東弄成火藥庫

讀三月五日民意論壇「中東真的是世界火藥庫」一文，不免讓人感慨；更精準的描述是，起自一九五三年，美國將中東弄成火藥庫。

美國打伊朗 對川普有利嗎

美國聯合以色列打伊朗，出兵動機川普說詞反覆，主要有二：一為摧毀伊朗核設施；二為伊朗獨裁政府血腥統治、漠視人權，要推翻。去年六月美國才狂炸伊朗，事後川普說已炸毀伊朗的核設施；再者，伊朗重要領導職位都安排多層次的接班人，打掉今天的組織、明天又有新的同質人選遞補。所以川普想的難奏效。

讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃。挾十二強奪冠餘威，蓄勢待發的中華隊在全國球迷期盼下，將在東京巨蛋球場對決勁敵澳洲，為晉級第二輪之路奮勇地邁出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。