讀家觀點／美國將中東弄成火藥庫

讀三月五日民意論壇「中東真的是世界火藥庫」一文，不免讓人感慨；更精準的描述是，起自一九五三年，美國將中東弄成火藥庫。

前伊朗首相摩薩台出身貴族，在歐洲接受教育，他是民族主義者，堅持取回石油，也就得罪握有控制權的英國；他又是民主論者，疏離伊朗國王而廣受民眾歡迎。「時代周刊」在一九五二年舉他為年度人物，美國大使回報白宮，稱他「得到了百分之九十五到百分之九十八民眾的支持」。一九五三年，在國會全力支持下，伊朗石油國有化；英國則在美國中情局主導下，共同完成政變。摩薩台被以「叛國罪」受審時，表示「我最大的罪，就是我將伊朗的石油產業收歸國有，並終結世界上最強大帝國所建立的政經剝削體系」。

政變之後，美英除了控制石油，也使伊朗的民主改革、世俗路線的願景，為之中斷，這是「殺死希望」，也是中東反美的根源。美國重新扶植前國王巴勒維作為傀儡。一九七九年的伊朗革命濫觴於此。兩伊戰爭在一九八○年爆發，美國力挺伊拉克對抗伊朗至一九八八年；戰爭結束不久後，兔死狗烹。伊拉克在一九九○年八月二日入侵科威特，三天後多次承諾撤兵求和，美國不許，誣指伊軍將數百早產嬰兒拉出保溫箱致死，各色傳媒無心或難以核實，代為渲染，誤導民意同時把白宮美化為人權捍衛者。美國糾集聯軍，空襲伊拉克十二萬六千餘架次，炸毀水電等基礎設施，四十四天殺死十萬伊軍（ＢＢＣ指是廿萬）。戰後，因美國霸凌，至一九九六年造成五十萬兒童死亡。

伊拉克災難持續，九一一事發，白宮不知反省，何以會發生恐怖攻擊美國世貿大樓與民航飛機。小布希只知以暴制暴，先攻占阿富汗。二○○三年製造後人譏笑並無其事的大量毀滅武器作為攻占伊拉克的藉口，戰火連綿，東至菲律賓南部，西達非洲西部。美國布朗大學指出，至二○二○年，美國的反恐、無止無盡的戰爭，至少耗用美國納稅人八兆美元（我國約一百年的政府總預算），結果是軍火商及其掮客口袋飽滿、但害人傷己，從非洲到亞洲共有八十五國九十二點九萬人（含美軍七千餘人）遇難，另有三千八百萬人流離失所、家園破碎，其中部分遷移至歐洲，是歐洲反移民的原因之一。其後至二○二三年，美國仍在七十八國有反恐行動，地面部隊最少在九國作戰、空襲四國，耗損以百億美元計。二○二四與二五年，美國軍援以色列近三百億美元，是過去七十二載年均軍援的六倍左右，直接殺害巴勒斯坦人低估七萬多人，醫療崩潰、糧食與水短缺、傳染病擴散而死亡的人，尚未列入，文化教育機構幾乎全毀。

美國攻擊伊朗四十餘年，其間，伊朗從未在美國本土發起任何襲擊，反而是伊朗的死敵打擊美國。原先，美國新保守主義者占領伊拉克，是要以此作為伊朗政權更替的跳板，但已失敗。如今，白宮不理會美國情治單位曾說伊朗並無核武；川普瞎說伊朗即將攻擊因此先發制人，卻已牴觸美國官員在國會作證表示並無此事。波斯人占伊朗六成人口，美國已在聯繫庫德族等少數民族的武裝力量，準備地面作戰，是意圖使伊朗破碎成多個民族割據區嗎？