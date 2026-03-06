美國打伊朗 對川普有利嗎

美國聯合以色列打伊朗，出兵動機川普說詞反覆，主要有二：一為摧毀伊朗核設施；二為伊朗獨裁政府血腥統治、漠視人權，要推翻。去年六月美國才狂炸伊朗，事後川普說已炸毀伊朗的核設施；再者，伊朗重要領導職位都安排多層次的接班人，打掉今天的組織、明天又有新的同質人選遞補。所以川普想的難奏效。

伊朗的憲法不承認以色列，稱其為猶太復國主義政權；更在二○二一年通過伊朗反擊法，明確要求政府在二○四一年之前消滅以色列。伊朗長期將以色列視為寇讎，以色列對伊朗也如鯁在喉。這次美國出兵助以攻伊，就像伊朗國安首長拉里賈尼說，不是美國優先，而是以色列優先。

二月廿八日美軍的空襲，斬首式的炸死伊朗最高領袖哈米尼及家族多人、國防部長等；伊朗隨即強烈反擊，專門選擇美軍基地、使領館、油庫、指揮中心等，本質是要切斷補給，困死美軍。

五角大廈內部評估，美國的武器儲備有限，很難因應中長期對伊朗的戰爭。現在傳出哈米尼次子穆吉塔巴上陣，屬強硬派，和革命衛隊的關係密切，而革命衛隊的總司令更屬頑強派，兩相結合，可認定伊朗不會輕言和談。

美國全球戰線都已拉滿，無力再打一場中東戰爭。在歐洲，持續銷售武器給烏克蘭，耗費大量的彈藥和裝備；在印太，重點部署以應對中國的競逐；在中東，要對峙伊朗、胡塞武裝，基地遍布，兵力分散。美國多位高級將領公開承認，在中東與伊朗大打，將耗盡美軍彈藥庫，導致全球戰略失衡。伊朗算準：美國敢炸，不敢打；敢打，不敢久；敢久，必敗。伊朗的戰略清晰、戰術明確，也打破了美國希望的速戰速決。

川普幾次說，伊朗希望找美國和談，但拉里賈尼說川普癡心妄想，伊朗不會和美國談判。英國金融時報透露，白宮已私下透過第三方接觸伊朗，尋求停火談判。

美國的民調顯示這次出兵打伊朗非多數民意。川普說他不在乎民調，這是川普的掩飾，全美民眾都知道川普最在乎兩個數字，一是民調，另一是股票指數，華爾街對川普出兵也不捧場，股市連續幾天大幅下跌。油價更因伊朗封鎖荷莫茲海峽節節攀高，還可能會漲到每桶破百美元，油價高漲就會引致通膨，聯準會要降息就更沒機會。民生百物上漲，美國民眾一定怨聲載道，年底的期中大選，對川普的共和黨選情相當不利。

川普兩月前活逮委內瑞拉總統馬杜洛，委內瑞拉石油百分之四十賣給中國；伊朗的石油百分之九十，中國是買家。美國入侵這兩國，違反國際法；紐時說，月底的川習會恐生變。

川普是精明的生意人，這麼多的問題，他攻擊伊朗，得到什麼？失去什麼？