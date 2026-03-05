聽新聞
讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）
2026世界棒球經典賽將於明天開打，中華隊今天在東京巨蛋練球，首戰面對澳洲隊將由徐若熙擔任先發投手。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽將於明天開打，中華隊今天在東京巨蛋練球，首戰面對澳洲隊將由徐若熙擔任先發投手。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃。挾十二強奪冠餘威，蓄勢待發的中華隊在全國球迷期盼下，將在東京巨蛋球場對決勁敵澳洲，為晉級第二輪之路奮勇地邁出第一步。

四年一度的經典賽曾為我們帶來榮光，也令我們挫折絕望。二○○六年的預賽，台灣慘遭日本扣倒，給了棒壇一記重拳；二○○九年的賽事，首輪兩戰全敗打包，更成球迷椎心之痛。幸好，二○一三年時，中華健兒首度搶下八強門票，再次擦亮「國球」招牌；但到了二○一七年，未能籌組最佳陣容，預賽又苦吞三連敗，再令國人為之心碎。二○二三我方主辦分組賽，預賽五隊戰績相同，比失分率後又墊底，球迷無不捶胸頓足。去年經資格賽勝出，今日重返經典聖殿，無不牽動球迷神經，讓人充滿期待。

經典賽賽場上國手們的奮戰身影，造就球場最美的風景。二○一三年的王建民，兩場共十二局投球無失分，差點扳倒強權日本，被稱為經典賽傳奇；彭政閔在對澳之戰肉身擋球的震撼畫面，登上大聯盟官網，獲封「無敵鐵金剛」；潘威倫力阻荷蘭砲火，讓中華隊有機會逆轉獲勝，打開晉級八強之門。二○二三年張育成在重要時刻的驚天一擊，燃起國人無限希望；吳哲源對荷蘭中繼四點一局無失分，幫中華隊拿下勝利，成為爆紅的抗荷英雄。這些經典動人畫面都是球迷的珍貴回憶。

此次國家隊組成與十二強賽時相較，教練團大致不變，球員陣容卻更加華麗；不僅匯聚中職菁英，旅外大物也加入助拳，實力堪稱歷屆最強。投手有許多旅外好手，火球是基本配備，控球也有一定火侯；野手融合不同世代，守備如銅牆鐵壁，火力輸出亦無須擔憂。儘管集訓時間短暫，團隊默契仍漸入佳境，讓球迷充滿期待。

今年參賽的廿個國家均徵召不少大咖球員，星度可謂歷屆最高，賽事精彩度可期。Ｃ組日本坐擁豪華戰力，堪稱奪冠大熱門；韓國企圖重返過往榮耀、澳洲力拚再次晉級八強；捷克儘管實力稍弱，卻仍有能耐顛覆戰局。

二月初，美國記者作初步戰力預測，將中華隊排在第十八名、歸為「志在參加」等級；而近日大聯盟官網列出預賽戰力排名，中華隊名列第十一名，亦似讓國人不抱希望。然在短期賽事中，任何狀況都可能發生，球員儘管放鬆心情出賽；教練臨場調度得宜，未必不能突圍出線。

每逢重要國際賽事，選手無不卯足全勁奮戰，台灣棒球榮光成為國人集體記憶。這次經典賽，球迷不論在電視機前或東京巨蛋現場，且讓我們一起為中華隊加油！

