經典賽開打 期待擊出感動好球

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）

棒球迷們引頸期待的經典賽終於要開打了！衷心盼望中華隊能打出像十二強冠軍一樣令人感動的好球。

赴日後的公辦熱身賽，日、韓兩國代表隊都在大阪的京瓷巨蛋舉行，不受天候影響；中華隊卻被安排在宮崎的露天球場，第一天的熱身賽還因大雨而取消，少了一次磨合隊形的機會。

此外，中華隊四場比賽有三場是中午開打，還有「晚接午」的比賽，在在考驗球員們的適應力及教練臨場調度的功力。

好消息是，台美混血的費仔加入中華隊後，在唯一一場公辦熱身賽中展現了極佳的破壞力與上壘能力，這也讓教練在棒次的安排與調度上多了靈活運用的空間。幾位表定先發投手的調整看來也進入狀況，只要能正常發揮，對手要突破也非易事。

雖然中華隊的整體實力並非最強，在賽事安排上也面臨了諸多不利的條件，但短期比賽的勝負關鍵往往依靠團隊的凝聚力；只要國人齊心支持，相信球員們在場上必能全力拚戰，打出讓大家難忘而感動的成績。

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃。挾十二強奪冠餘威，蓄勢待發的中華隊在全國球迷期盼下，將在東京巨蛋球場對決勁敵澳洲，為晉級第二輪之路奮勇地邁出第一步。

