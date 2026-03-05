推動「非婚生育」挑戰重重

台灣少子女化問題嚴峻，總生育率持續探低，這不僅牽動到人口結構，更對經濟發展及社會穩定帶來深遠影響。在此背景下，民團呼籲政府應重新檢視主流婚育文化，從而提出「非婚生育」的政策建議，試圖突破傳統婚生子女框架，藉由非婚生育的「多元家庭型態」促進生育率。惟該議題涉及文化、社會、經濟、政策等複雜層面，需要全面審視可行性和相關衝擊影響。

少子女化的根源除來自根深蒂固的婚育認知觀念外，更牽涉多重結構性因素。經濟壓力為主因之一，畢竟高房價、低薪資、高昂的育兒成本，早已讓年輕世代對婚育望而卻步。

其次，職場與家庭失衡也是重要的因素，女性在婚後需面臨辭職或承擔主要家務的社會性期待，導致不婚或不育趨勢增加。此外，晚婚風氣以及女性自主意識提升，使得適婚年齡向後推遲，進一步降低了生育率。故擬以非婚生子的單一政策性手段提升生育率，恐怕也有簡化複雜議題之嫌。

非婚生子在歐洲國家雖已獲得一定程度接納，但在華人社會仍面臨文化保守及道德裁判的諸多挑戰。且據抽樣調查，只有在保障非婚家長之撫養義務、財產繼承權、提供公共托育服務等制度完善的情況下，民眾才會逐漸接受非婚生育。

這再一次凸顯了重點不全然在「婚」與「生」之間的脫鉤，而是「非婚」和「生、育、養」的保障機制如何真正建置到位。

政策的制定，須從根本上解決年輕世代的痛點，具體而微包括建置費用親民、品質可靠的托育服務，減輕新手父母的經濟負擔及照顧壓力；推動平衡工作與生活的政策，以減少女性因生育而面臨的職涯中斷風險，並正視現行性別體制加諸於女性的各項壓迫。

此外，以法律保障非婚家長的撫養義務及財產繼承權、推動反歧視法案，從而改善社會對非婚生育的負面觀感和認知。同時宜嚴肅思考代理孕母制度，尤需配套嚴格的法律規範以避免倫理爭議。

儘管上述對策具一定可行性，但推動過程中仍存在諸多挑戰；文化保守性和道德審判，可能成為一項無形阻礙。

台灣雖然已實施同性婚姻，但仍未廣泛接受非婚生育；政策如何平衡傳統價值與現代多元需求，是社會需共同面對的課題。

其次，政策的界定尚待釐清，包括如何界定非婚伴侶關係、如何確保撫養義務履行、如何平衡非婚家長與子女在法律上的權益、如何避免制度濫用。若未能同步推動公共托育、住屋、房價政策改革，即使是鼓勵非婚生子，也可能因缺乏實質配套支持使效果有限。

我們需要以「婚、生、教、養、衛」為核心框架，重新審視適婚年齡、生子意願、養育條件等關鍵議題。

保障非婚生育的訴求，究竟要解決什麼人的什麼問題？可以解決到什麼程度？會衍生什麼樣的衝擊和影響？扣緊非婚生母、非婚生子女、非婚生父、非婚家庭等各自的最佳利益和相對權責關係，如何履行責任義務？除了非婚生子女或代理孕母等配套制度思考，仍要回歸各種家庭型態都須面對的工時、薪資、住房政策等「安居樂業」與「願婚、樂生、能養」的基本反思。

從僵化到變通、從不可行到可為，推動非婚生育者保障制度，實關乎「非婚生子」與「非婚育養」的糾結和配套措施，這才是此議題最應針砭之處。