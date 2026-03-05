聽新聞
0:00 / 0:00

比起情緒預測 台更需冷靜布局

聯合報／ 郝至順／航太退休人士（台中市）

中東情勢升高，美以對伊衝突若持續膠著，甚至傳出美方考慮地面部隊選項，局勢性質將從「有限打擊」轉為「區域消耗」。歷史經驗顯示，一場原被宣示為速戰速決的軍事行動，一旦缺乏明確政治終點與退出機制，可能會複製在伊拉克與阿富汗的長期泥淖。

此役若升高為長期消耗戰，其外溢效應至少體現在三個層面。首先，是能源與通膨風險。尤其荷莫茲海峽若受威脅，全球約兩成原油運輸將受到衝擊。油價攀升將推升運輸、製造與民生成本，使各國央行在抗通膨與保持成長之間陷入兩難。

其次，是戰略重心的重新分配。若美國軍事與政治資源再度深陷中東，對印太區域的部署與專注度勢必調整。對中國大陸而言，這可能形成戰略觀察與調整窗口。當強權資源被牽制，區域安全結構的穩定度自然下降。地緣政治的風險，不在於立即衝突，而在於力量再平衡的空檔期。

第三，是代理人戰爭與非對稱衝突的擴散。伊朗若避免正面決戰，而選擇透過區域武裝勢力、海上騷擾與經濟手段進行消耗，戰事將進入「低烈度、長時間」型態。此類衝突難以迅速結束，卻足以長期侵蝕全球秩序與市場信心。

在此背景下，台灣不能僅以情緒或立場解讀國際新聞，而應將其視為一場壓力測試。

首先是能源安全。台灣能源高度依賴進口，油氣存量與運輸航道安全直接關乎經濟命脈。政府應審慎檢視戰略儲油與天然氣存量水準，強化多元進口來源與儲能建設，並加速再生能源與電網韌性工程。能源安全不只是產業議題，而是國安基礎。

其次是軍事與安全布局。當國際注意力可能轉移，台灣更需強化自身嚇阻能力，避免誤判外部支援節奏。使防衛能量建立在自主基礎上，非單一外援期待。穩健備戰遠比高調表態更具實質效果。

再者是經濟與金融風險管理。企業應強化能源避險與供應鏈備料機制，政府則可研議提供價格波動緩衝工具，減少油價急升對中小企業與民生的衝擊。半導體與高科技產業更須預作原物料與運輸風險評估，降低突發事件對產線連續性的干擾。

外交亦應秉持低調務實原則。台灣宜強化與主要貿易夥伴的經貿安全對話，同時維持兩岸風險管控，避免因外部衝突升高區域誤判。降低成為測試戰場的機率，應是最高戰略目標。

中東戰火若走向長期化，對全球的衝擊將不僅是軍事層面，而是能源、金融與戰略秩序的重組。台灣真正需要的，不是對戰事走向的情緒預測，而是冷靜布局：提升能源韌性、強化自主防衛、完善金融避險與維持區域穩定。

阿富汗 荷莫茲海峽 國際新聞 中東 伊朗 能源

延伸閱讀

中東戰火將終結股市多頭？三大觀察點評估進場承接時機

中東衝突升溫 台日韓中曝險加劇

美對伊斬首 反使中東秩序添變

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

相關新聞

發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

能源轉型 請公開「誠實帳本」

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃。挾十二強奪冠餘威，蓄勢待發的中華隊在全國球迷期盼下，將在東京巨蛋球場對決勁敵澳洲，為晉級第二輪之路奮勇地邁出第一步。

經典賽開打 期待擊出感動好球

棒球迷們引頸期待的經典賽終於要開打了！衷心盼望中華隊能打出像十二強冠軍一樣令人感動的好球。

推動「非婚生育」挑戰重重

台灣少子女化問題嚴峻，總生育率持續探低，這不僅牽動到人口結構，更對經濟發展及社會穩定帶來深遠影響。在此背景下，民團呼籲政府應重新檢視主流婚育文化，從而提出「非婚生育」的政策建議，試圖突破傳統婚生子女框架，藉由非婚生育的「多元家庭型態」促進生育率。惟該議題涉及文化、社會、經濟、政策等複雜層面，需要全面審視可行性和相關衝擊影響。

中東真的是世界火藥庫

中東是「世界的火藥庫」，這個通俗說法現在再一次獲得證實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。