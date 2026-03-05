中東真的是世界火藥庫

中東是「世界的火藥庫」，這個通俗說法現在再一次獲得證實。

二月廿八日早上，以色列與美國對伊朗首都德黑蘭等地展開前所未見的高強度、大面積、多目標的飽和轟炸，引發中東地區地緣政治的大動盪、大裂解。

戰爭目前仍在進行之中，伊朗數十名高層領導人士，包括最高領袖哈米尼已在第一波攻擊中被斬首，但伊朗不甘束手就擒，展開反擊；主要攻擊目標是美軍在中東地區多個軍事基地。中東地區西由黎巴嫩東到海灣國家、沙烏地阿拉伯等十國都捲入了這場空前的軍事衝突。

中東何以變成火藥庫？有幾點原因：一、戰略樞紐。中東位於歐、亞、非大陸的中間地區，自古以來是東西方文明交會之處，也成為兵家必爭之地。各種軍事力量在這個地區殺伐不斷，來了一批征服者又換上另一批征服者。

二、歷史遺毒。一次世界大戰後，鄂圖曼帝國瓦解，英法等殖民大國以人為粗暴方式畫分邊界，忽略宗派與種族問題，埋下日後的火種。

三、教派與族群複雜。除遜尼派與什葉派教義與作風的分歧衝突外，還有阿拉伯人、波斯人、庫德族人、貝多因人，亞塞拜然人等民族的交錯與衝突；尤其以色列建國後，這個猶太人國家跟周邊阿拉伯國家不斷發生軍事衝突，造成該地區持續動盪不安。

四、軍力過度堆疊。除以色列、伊朗投入大量經費發展軍備外，沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其等國家也不吝於將國家的資源投注於軍事力量建設。這幾國不但是軍事支出大國，更是軍購大國，甚至是軍品輸出大國。

五、軍事衝突多樣化。有國與國之間的戰爭，如以色列與伊朗、敘利亞、埃及的戰爭；伊拉克與伊朗的戰爭。也有代理人的戰爭，最著名的是葉門的胡塞組織、加薩地區的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨，庫德族的地區性戰爭。這些非主權國家的武裝組織為地區帶來更多的動盪。

六、國際強權的介入。早期英法等殖民大國強占中東地區的石油資源，二次大戰後美國取代英法，成為主導中東地區戰爭與和平的主要力量。俄羅斯強力支持敘利亞的阿塞德政權及伊朗，以對抗美國的影響力。中國的「一帶一路」政策，伊朗也是一個重要的節點，雙方近年來建立密切的經貿關係。大國的角逐使中東地區的衝突，具有全球外溢的效果。

七、政權不穩。帶來戰爭的原因之一是國家內部政權不穩，經濟疲弱、民生困難。軍事政變，叛軍內戰、占地對峙不斷成為常態。蓋達組織、伊斯蘭國的崛起就是顯例。

這次戰爭是否擴大，存在三個變數，一是遭受戰火波及的海灣阿拉伯國家會否聯手加入對抗伊朗的軍事行動；二是區域外的伊朗盟國俄羅斯、中國的態度及歐盟國家會否在美國壓力之下，對伊朗開戰；三是美國與以色列會否出動地面部隊。這些都有待密切觀察。

伊朗能否如清朝大詩人鄭板橋所說「千磨萬擊還堅勁，任爾東南西北風」，恐怕不容樂觀啊！