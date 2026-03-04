發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

然而如今的台灣，老舊發電機組準時除役、新的發電機組延後併網，加上氣候變遷威脅及分散式電源增加的挑戰，不容易正確評估在長時段或連續尖峰情境下發電容量的可用性，導致實際調度時發生供電量不足，存在規畫與調度運轉決策的潛在風險；更雪上加霜的是，近期美伊戰爭，中油從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，危機多久才能解除還很難說，若持續，則發電組合可能於兩周內即需有所反應。

面對供需高度的不確定性，應從整合資源規畫角度考量，納入需求面管理，發展分散式電源，降低傳統發電機組規畫高估系統實際支撐能力之風險。

台灣特高壓供電系統由集中式發電廠、超高壓變電所、三四五ｋＶ幹線及天然氣接收輸儲系統構成。俄烏戰爭告訴我們，關鍵節點在遭受針對性攻擊時，單一事故或雙重事故遇到保護系統失效，是供電脆弱性及系統性崩潰的主要風險。氣候變遷與地緣政治及可能的實體或網路攻擊，顯著提高電力設備與關鍵原物料供應鏈延宕或中斷的風險。相互依存的跨系統關鍵基礎設施（發電廠、變電所、天然氣接收站、通訊與控制中心）受損，在欠缺備援電力設備與跨系統協調機制下，將導致長時間缺電或線路停供，並造成連鎖式社會與經濟衝擊。

北美電力可靠度組織及歐洲輸電系統調度運轉機構，每年有一系列的風險評估與可靠度報告，每年發布的「可靠度狀態」及每兩年一次的「機率性風險評估進度報告」，特別強調電網運轉風險，知會關鍵決策者，驅動電網規畫運轉標準的制定與修正，以電網運轉數據為基礎的績效評估，提供預警與緩解建議。台灣沒有類似機構提供公開公正的電網風險與可靠度評估，負責能源政策的政府單位報喜不報憂，致使社會大眾與產業對供電風險無法充分了解並有準備。

民眾無法接受停電後果及城市對發展所需之電網建設的推移，往往使得電網投資決策在大災難後才發生，陷入「延後但高代價」的惡性循環。台電長期配合穩定經濟與民生政策，導致累積數千億元虧損與巨額負債，對電力公司營運、系統投資、技術精進與專業人才招募形成結構性重大打擊。

應對未來的高度不確定性，除加強系統可靠度外，亦須強化因應大範圍事故的供電韌性。從城市競爭力與國家安全考量，「主動揭露」與「前瞻盤點」供電風險，來架構社會信任。強化電網建設並加速電力市場開放的時程與階段性因應策略，公私協力開發運用新型資源（綠能、儲能、虛擬電廠、需量反應）在地緣政治、極端氣候及ＡＩ發展的能源韌性價值。