聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

聯合報／ 主筆室
季青漫畫 非報系
季青漫畫 非報系

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

台灣的能源結構現況極度依賴中東，約百分之六十的石油與三分之一的天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是最大的石油供應國，卡達則是四分之一液化天然氣的來源。根據台經院估算，台灣石油庫存可支撐約一百廿天，但發電燃料天然氣法定庫存僅約十一天。雖然政府規畫於二○二七年提升至十四天，但在現今戰雲密布的當口，這短暫的緩衝期簡直是命懸一線。

無論天然氣庫存量是十一天還是十四天，這在承平時期或許沒什麼問題，但在戰時或航道受阻時，恐怕有錢也買不到天然氣，或是買到也運不進來，對台灣能源來源形成中斷的高度風險。中油雖提出「三階段方案」並改向美國增購ＬＮＧ，試圖以此平衡台美貿易逆差並討好川普政府，但在突發衝突中，遠在重洋之外的補給往往遠水難救近火。

官方在保證國內「絕不會斷氣」的同時，經濟部長龔明鑫也坦承，三月沒有問題，戰事拖到四月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。這番話無異於承認，一旦天然氣中斷，政府唯一退路是犧牲全民健康，用高汙染燃煤填補政策錯誤留下的電力黑洞。

台灣能源安全之所以陷入如此被動，核心病灶在於能源結構的極度失衡。目前台灣的發電配比，在「非核家園」政策強推下，天然氣發電占比已飆升至約百分之五十，燃煤約百分之卅，再生能源約百分之十至十五，而核能發電則被壓縮至百分之三以下。就算非核家園政策已見鬆動，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於三月底前提送核安會，若作業順利且無新增變數，距離真正重啟最快也是到二○二八年了。

當前台灣半導體產業在全球供應鏈中動見觀瞻，晶圓廠高精密運作高度依賴供電穩定與電壓品質。一旦能源供應因地緣政治緊縮，不僅是民生用電受限，更將牽動全球科技供應鏈的斷裂，其政治與經濟衝擊無法估量。

當前國際局勢瞬息萬變，從俄烏戰爭到荷莫茲海峽危機，都在提醒我們，地緣政治風險有增無減，能源多元化不應只是口號，能源政策更不應是意識形態的賭注。中東戰事提醒我們，台灣需要的是能撐過風暴的韌性，而不是只有十一天的僥倖。

台經院 荷莫茲海峽 能源

延伸閱讀

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

中東戰事恐影響能源供應 經濟部祭三階段「不斷氣」方案

相關新聞

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

美對伊斬首 反使中東秩序添變

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

從孟津觀兵見美輕率起兵

當美以聯軍的導彈在伊朗一三一座城市相繼落下、當德黑蘭的硝煙尚未散盡，川普總統卻在新聞發布會上輕描淡寫地說：「原預計打四到五周，但美國有能力打更久，若有必要不排除派遣地面部隊。」此言一出，令人不禁脊背發涼，這究竟是自信的戰略宣示，抑或草率用兵的又一佐證？

能源轉型 請公開「誠實帳本」

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。