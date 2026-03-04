荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

台灣的能源結構現況極度依賴中東，約百分之六十的石油與三分之一的天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是最大的石油供應國，卡達則是四分之一液化天然氣的來源。根據台經院估算，台灣石油庫存可支撐約一百廿天，但發電燃料天然氣法定庫存僅約十一天。雖然政府規畫於二○二七年提升至十四天，但在現今戰雲密布的當口，這短暫的緩衝期簡直是命懸一線。

無論天然氣庫存量是十一天還是十四天，這在承平時期或許沒什麼問題，但在戰時或航道受阻時，恐怕有錢也買不到天然氣，或是買到也運不進來，對台灣能源來源形成中斷的高度風險。中油雖提出「三階段方案」並改向美國增購ＬＮＧ，試圖以此平衡台美貿易逆差並討好川普政府，但在突發衝突中，遠在重洋之外的補給往往遠水難救近火。

官方在保證國內「絕不會斷氣」的同時，經濟部長龔明鑫也坦承，三月沒有問題，戰事拖到四月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。這番話無異於承認，一旦天然氣中斷，政府唯一退路是犧牲全民健康，用高汙染燃煤填補政策錯誤留下的電力黑洞。

台灣能源安全之所以陷入如此被動，核心病灶在於能源結構的極度失衡。目前台灣的發電配比，在「非核家園」政策強推下，天然氣發電占比已飆升至約百分之五十，燃煤約百分之卅，再生能源約百分之十至十五，而核能發電則被壓縮至百分之三以下。就算非核家園政策已見鬆動，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於三月底前提送核安會，若作業順利且無新增變數，距離真正重啟最快也是到二○二八年了。

當前台灣半導體產業在全球供應鏈中動見觀瞻，晶圓廠高精密運作高度依賴供電穩定與電壓品質。一旦能源供應因地緣政治緊縮，不僅是民生用電受限，更將牽動全球科技供應鏈的斷裂，其政治與經濟衝擊無法估量。

當前國際局勢瞬息萬變，從俄烏戰爭到荷莫茲海峽危機，都在提醒我們，地緣政治風險有增無減，能源多元化不應只是口號，能源政策更不應是意識形態的賭注。中東戰事提醒我們，台灣需要的是能撐過風暴的韌性，而不是只有十一天的僥倖。