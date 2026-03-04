聽新聞
能源轉型 請公開「誠實帳本」

聯合報／ 黃嘉音／國小教師（彰縣鹿港）

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

再生能源是全球減碳趨勢下的重要選項，也攸關台灣出口產業面對碳邊境調整機制時的競爭力；但綠電的間歇性，必然帶來儲能、電網升級、調度備援與土地使用等「全系統成本」。若政策只強調環保紅利，卻不公開整合代價，終將把成本轉嫁到電價與民生承受力上。

因此，綠能要推，但要用更誠實的方式推：政府應以獨立第三方定期公布「每一度綠電的全系統成本」，把發電、儲能、電網、備轉容量與補貼等支出分項揭露，並同步檢視供電穩定指標（如尖峰備轉、事故風險與電網韌性），讓社會在同一張帳本上討論。

同時，也應把電網投資視為公共基礎建設，先做韌性、再談占比，才能避免「綠電多、停電也多」的反效果。

核能不宜被簡化為「要或不要」。若經嚴謹安全評估可行，既有核能可作為降低燃氣依賴、分散供應風險的過渡選項，角色更像「買保險」：在燃氣高度仰賴進口、國際價格波動與地緣風險升高的情境下，提供較穩定的供電。但前提是：延役或重啟必須設定明確時限、嚴格的安全門檻與成本上限，並把除役、核廢處理與風險管理費用完整納入；程序上需第三方監督、資訊公開與地方溝通，避免決策黑箱化。

至於新式核能如小型模組化反應爐（ＳＭＲ），多仍處示範到初期商轉階段，短期難成民生救命稻草。政策上可做三件事：一、技術與成本追蹤；二、法規與人才預備；三、國際合作與供應鏈布局，待成熟度明朗再審慎評估，避免把未成熟技術當作短期解方。

此外，最常被忽略的是「節能」：最便宜的一度電，是省下來的一度電。推動高耗能設備汰換、工業需量反應、尖峰移轉與分級電價，搭配弱勢與小商家補助，能在不犧牲競爭力的前提下，降低尖峰壓力與新增電源投資。

成熟的能源政策在於穩步把風險降到最低：第一，供電穩定與國安存量；第二，價格可預測且可負擔；第三，多元配置分散風險；第四，在穩定基礎上推動長期轉型。

電價不是抽象數字，而是每個家庭的生活感。身為教育工作者，我們總教導下一代要誠實面對錯誤與風險；面對國家級的能源政策，大人們與其用政治口號對撞，不如用公開帳本、科學評估與透明程序換取社會信任。把成本講清楚、把風險管好，轉型這條路，才能對歷史與下一代負責。

電價 能源政策 基礎建設

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

美對伊斬首 反使中東秩序添變

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

從孟津觀兵見美輕率起兵

當美以聯軍的導彈在伊朗一三一座城市相繼落下、當德黑蘭的硝煙尚未散盡，川普總統卻在新聞發布會上輕描淡寫地說：「原預計打四到五周，但美國有能力打更久，若有必要不排除派遣地面部隊。」此言一出，令人不禁脊背發涼，這究竟是自信的戰略宣示，抑或草率用兵的又一佐證？

發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

