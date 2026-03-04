能源轉型 請公開「誠實帳本」

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

再生能源是全球減碳趨勢下的重要選項，也攸關台灣出口產業面對碳邊境調整機制時的競爭力；但綠電的間歇性，必然帶來儲能、電網升級、調度備援與土地使用等「全系統成本」。若政策只強調環保紅利，卻不公開整合代價，終將把成本轉嫁到電價與民生承受力上。

因此，綠能要推，但要用更誠實的方式推：政府應以獨立第三方定期公布「每一度綠電的全系統成本」，把發電、儲能、電網、備轉容量與補貼等支出分項揭露，並同步檢視供電穩定指標（如尖峰備轉、事故風險與電網韌性），讓社會在同一張帳本上討論。

同時，也應把電網投資視為公共基礎建設，先做韌性、再談占比，才能避免「綠電多、停電也多」的反效果。

核能不宜被簡化為「要或不要」。若經嚴謹安全評估可行，既有核能可作為降低燃氣依賴、分散供應風險的過渡選項，角色更像「買保險」：在燃氣高度仰賴進口、國際價格波動與地緣風險升高的情境下，提供較穩定的供電。但前提是：延役或重啟必須設定明確時限、嚴格的安全門檻與成本上限，並把除役、核廢處理與風險管理費用完整納入；程序上需第三方監督、資訊公開與地方溝通，避免決策黑箱化。

至於新式核能如小型模組化反應爐（ＳＭＲ），多仍處示範到初期商轉階段，短期難成民生救命稻草。政策上可做三件事：一、技術與成本追蹤；二、法規與人才預備；三、國際合作與供應鏈布局，待成熟度明朗再審慎評估，避免把未成熟技術當作短期解方。

此外，最常被忽略的是「節能」：最便宜的一度電，是省下來的一度電。推動高耗能設備汰換、工業需量反應、尖峰移轉與分級電價，搭配弱勢與小商家補助，能在不犧牲競爭力的前提下，降低尖峰壓力與新增電源投資。

成熟的能源政策在於穩步把風險降到最低：第一，供電穩定與國安存量；第二，價格可預測且可負擔；第三，多元配置分散風險；第四，在穩定基礎上推動長期轉型。

電價不是抽象數字，而是每個家庭的生活感。身為教育工作者，我們總教導下一代要誠實面對錯誤與風險；面對國家級的能源政策，大人們與其用政治口號對撞，不如用公開帳本、科學評估與透明程序換取社會信任。把成本講清楚、把風險管好，轉型這條路，才能對歷史與下一代負責。