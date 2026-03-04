聽新聞
美對伊斬首 反使中東秩序添變

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共行政與國際事務學系副教授（新北市）
美國總統川普（中）與以色列總理內唐亞胡（左）發動聯合軍事行動突襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（右）。（美聯社）
美國總統川普（中）與以色列總理內唐亞胡（左）發動聯合軍事行動突襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（右）。（美聯社）

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

美國及以色列對伊朗的打擊，已造成其伊朗境內多個軍事設施、指揮管制節點及關鍵安全部門受損，導致其領導、官員、人員傷亡與城市破壞；高層領導體系遭重創，決策中樞呈現權力真空與再分配的不確定性。斬首策略主要目標是移除關鍵決策者，削弱對手的整體戰略協調與政治穩定性同時，卻也充滿著變數。

首先，美軍斬首策略易激起伊朗反制行動。歷史經驗顯示，斬首策略或強硬軍事行動，未必能使對手屈服，反而促使體制內部更為強硬和激進的勢力回潮，從而激化衝突。面對美國攻擊，伊朗對美在波斯灣的軍事基地、部分阿拉伯國家的基礎設施及以色列直接攻擊，透過「多點施壓」方式擴大衝突成本，即是顯例。

其次，迫使區域國家選邊站。這些行動使原本相對穩定的波灣安全架構迅速升溫，迫使多數阿拉伯國家在「避免捲入戰爭」與「依賴美國安全保護」間做出艱難抉擇。在中東區域政治層面，美軍斬首伊朗高層，短期內展現強烈嚇阻效果，強化美在軍事層面的主導地位。但從中長期來看，將迫使區域國家更加選邊站隊，削弱原本透過模糊平衡，同時與多方維持關係的外交空間。對以色列而言，美以安全合作雖進一步鞏固，但本土遭報復性打擊的風險亦同步上升；對波灣國家而言，安全上加深依賴美國，卻須承擔更高的國內政治與經濟風險。

復次，中國在中東的角色亦產生轉變。中國過去成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗關係，為其外交影響力上升的重要象徵。然在高強度軍事衝突主導的環境下，區域國家對「硬安全」的需求遠高於外交斡旋，壓縮了中國影響力。但若美國長期牽絆於中東，中國在印太區域反而獲得空間。未來中國影響力的升降，取決於其是否能將象徵性的外交斡旋，轉化為具體停火的交涉成果。

再者，美國迅速攻擊伊朗，希望擺脫在中東的泥淖；但恰恰相反，過往美對伊拉克與阿富汗攻擊、部署，反陷入當地事務，壓縮其在印太區域的軍事彈性，亦分散了印太戰略的焦點。

若將此次行動與美國先前逮捕馬杜洛相比，無論是斬首還是跨境逮捕，皆削弱了原本國際體系對主權與不干涉原則的傳統約束，並提高了其他國家仿效的誘因；這將使全球政治環境更加不穩定，小國與中等國家勢必更積極尋求同盟保護，或發展不對稱嚇阻能力。

對台灣而言，更需關注政府持續運作的能力、建構分散式指揮體系、關鍵基礎設施防護，以及危機情境下的盟友協調與溝通機制，這些遠比單純的威懾更具實質安全意義。中國大陸是否以斬首策略威懾台灣，較可能出現在心理戰與宣傳層面而非實際行動。此次美國對伊朗的軍事行動，不久後或可證明斬首未必帶來穩定，反而可能引爆更深層的對抗循環。

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

美對伊斬首 反使中東秩序添變

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

從孟津觀兵見美輕率起兵

當美以聯軍的導彈在伊朗一三一座城市相繼落下、當德黑蘭的硝煙尚未散盡，川普總統卻在新聞發布會上輕描淡寫地說：「原預計打四到五周，但美國有能力打更久，若有必要不排除派遣地面部隊。」此言一出，令人不禁脊背發涼，這究竟是自信的戰略宣示，抑或草率用兵的又一佐證？

能源轉型 請公開「誠實帳本」

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

