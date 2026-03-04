美對伊斬首 反使中東秩序添變

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

美國及以色列對伊朗的打擊，已造成其伊朗境內多個軍事設施、指揮管制節點及關鍵安全部門受損，導致其領導、官員、人員傷亡與城市破壞；高層領導體系遭重創，決策中樞呈現權力真空與再分配的不確定性。斬首策略主要目標是移除關鍵決策者，削弱對手的整體戰略協調與政治穩定性同時，卻也充滿著變數。

首先，美軍斬首策略易激起伊朗反制行動。歷史經驗顯示，斬首策略或強硬軍事行動，未必能使對手屈服，反而促使體制內部更為強硬和激進的勢力回潮，從而激化衝突。面對美國攻擊，伊朗對美在波斯灣的軍事基地、部分阿拉伯國家的基礎設施及以色列直接攻擊，透過「多點施壓」方式擴大衝突成本，即是顯例。

其次，迫使區域國家選邊站。這些行動使原本相對穩定的波灣安全架構迅速升溫，迫使多數阿拉伯國家在「避免捲入戰爭」與「依賴美國安全保護」間做出艱難抉擇。在中東區域政治層面，美軍斬首伊朗高層，短期內展現強烈嚇阻效果，強化美在軍事層面的主導地位。但從中長期來看，將迫使區域國家更加選邊站隊，削弱原本透過模糊平衡，同時與多方維持關係的外交空間。對以色列而言，美以安全合作雖進一步鞏固，但本土遭報復性打擊的風險亦同步上升；對波灣國家而言，安全上加深依賴美國，卻須承擔更高的國內政治與經濟風險。

復次，中國在中東的角色亦產生轉變。中國過去成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗關係，為其外交影響力上升的重要象徵。然在高強度軍事衝突主導的環境下，區域國家對「硬安全」的需求遠高於外交斡旋，壓縮了中國影響力。但若美國長期牽絆於中東，中國在印太區域反而獲得空間。未來中國影響力的升降，取決於其是否能將象徵性的外交斡旋，轉化為具體停火的交涉成果。

再者，美國迅速攻擊伊朗，希望擺脫在中東的泥淖；但恰恰相反，過往美對伊拉克與阿富汗攻擊、部署，反陷入當地事務，壓縮其在印太區域的軍事彈性，亦分散了印太戰略的焦點。

若將此次行動與美國先前逮捕馬杜洛相比，無論是斬首還是跨境逮捕，皆削弱了原本國際體系對主權與不干涉原則的傳統約束，並提高了其他國家仿效的誘因；這將使全球政治環境更加不穩定，小國與中等國家勢必更積極尋求同盟保護，或發展不對稱嚇阻能力。

對台灣而言，更需關注政府持續運作的能力、建構分散式指揮體系、關鍵基礎設施防護，以及危機情境下的盟友協調與溝通機制，這些遠比單純的威懾更具實質安全意義。中國大陸是否以斬首策略威懾台灣，較可能出現在心理戰與宣傳層面而非實際行動。此次美國對伊朗的軍事行動，不久後或可證明斬首未必帶來穩定，反而可能引爆更深層的對抗循環。