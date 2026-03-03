戰爭時代沒有真正避風港

杜拜長期被視為中東的安全避風港，區域衝突升溫時，資金、企業與家庭往往選擇轉往阿聯的杜拜落腳。高端旅宿與人工島嶼象徵穩定與繁榮、國際航線密集、金融與物流運作順暢，形成一種在戰火邊緣仍能維持秩序的印象。在伊朗對中東多國的美軍設施發動報復行動、砲火與飛彈碎片波及豪華地標與民間設施之後，卻產生了重大的改變。

伊朗宣稱目標鎖定軍事基地，包括巴林的美國第五艦隊總部與卡達的Al Udeid空軍基地等處。部分導彈與無人機遭到攔截，碎片散落在市區與港口周邊；阿布達比與杜拜均有地區傳出火災與建築結構受損，波斯灣的民用港口與石油平台也出現附帶損害。伊朗官方強調攻擊對象為軍事設施，民間受創多因飛彈攔截後的碎片與導航偏差；即使意圖鎖定軍事目標，在密集的城市環境中仍會放大風險。

過去杜拜之所以為避難首選，原因在於航線暢通與金融穩定。當中東三大機場關閉或大幅限縮空域時，區域移動能力瞬間收縮；交通樞紐停擺使人員撤離、資金流動與供應鏈運作同時受阻。戰時封閉效應，讓杜拜不再具備快速轉移與接續全球市場的條件，避風港的核心要素卻在於可進可出。

豪華地標遇襲亦帶來心理層面的衝擊，當帆船酒店、棕櫚島飯店等地標承受砲火威脅，資本族群對風險的認知即重新校準；避險邏輯不再以城市品牌為依據，而回到軍事風險半徑與防空能力的評估。市場將重新定價區域風險，保險費率、航線安排、投資配置等都將調整。

伊朗依賴數量優勢的飛彈與無人機，面對周邊多國防空系統攔截，即出現碎片散落與命中偏差之風險；城市密集區域靠近軍事基地，即難免附帶損害。美國與以色列在某些行動中強調精準打擊與情報導向，附帶損害相對有限；戰場外溢效果卻同樣存在，因為任何一枚飛彈失準，都將改變民眾對安全的判斷。

對台灣而言，這些事件不只是遠在中東的新聞。全球供應鏈高度交織，能源、航運一旦受阻，通膨與金融波動將迅速傳導；機場關閉、港口受損，區域經濟短期內恐進入封閉狀態。台灣身處印太航運樞紐，必須思考衝突升級時的海空域風險管理；企業需要盤點備援航線與庫存策略，政府需要強化關鍵基礎設施韌性與避難規畫。

「杜拜神話」的破裂揭示一個現實，戰爭期間沒有一個地方「天然安全」；安全來自持續的風險管理與多層防護，而非城市形象或豪華地標。

如今砲火落在觀光地標附近，台灣社會在關注區域安全議題時，應同時評估交通樞紐、能源依賴、資本流動的連鎖效應，須以風險意識將最壞情境納入規畫。

「避風港」的意義在於可預期、可撤離，兩項條件一旦動搖，避風港的功能隨之消失。杜拜經驗是一面鏡子，提醒所有高度連結的經濟體，安全並非地理位置能保證；戰火改寫風險版圖，完整的評估和準備才是面對不確定的根本答案。