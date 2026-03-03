聽新聞
留意過度依賴燃氣風險
美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動，伊朗國會批准關閉荷姆茲海峽，該海峽為全球約二成液化燃氣運輸必經航道，占我國二成五燃氣供應量的卡達，更完全依賴該航道輸出。戰爭導致燃氣供應減少、保險費率與運費增加，全球燃氣價格預估將飆升。
氣候變遷因應法第五條明定「應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略」。「燃氣」屬高碳排的「化石燃料」，依法本應逐步降低對其依賴。燃氣發電去年占台電發電量比例高達五成三，政府卻無視法定義務，規畫擴建第一、二、三燃氣接收站，及新建第四、五、六、七燃氣接收站，不斷加深對化石燃料的依賴。
我國長期面對戰爭威脅，中共軍演曾將接收站列為模擬攻擊目標；將資源重壓易被攻擊、且有爆炸風險的集中式能源設施，不如轉投入分散式再生能源。我國燃氣九成九來自進口，供應量及價格易受國際局勢變動影響。過去俄烏戰爭致燃料價格飆漲，此次美伊戰爭亦可能再受影響，實應早日改變過度依賴燃氣的能源政策，停止新建、擴建燃氣接收站，將省下的公帑投入節能、再生能源，提高能源自主，降低受國際局勢衝擊的風險。
