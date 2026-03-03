聽新聞
留意過度依賴燃氣風險

聯合報／ 蔡雅瀅／台灣蠻野心足生態協會專職律師（台北市）

美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動，伊朗國會批准關閉荷姆茲海峽，該海峽為全球約二成液化燃氣運輸必經航道，占我國二成五燃氣供應量的卡達，更完全依賴該航道輸出。戰爭導致燃氣供應減少、保險費率與運費增加，全球燃氣價格預估將飆升。

氣候變遷因應法第五條明定「應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略」。「燃氣」屬高碳排的「化石燃料」，依法本應逐步降低對其依賴。燃氣發電去年占台電發電量比例高達五成三，政府卻無視法定義務，規畫擴建第一、二、三燃氣接收站，及新建第四、五、六、七燃氣接收站，不斷加深對化石燃料的依賴。

我國長期面對戰爭威脅，中共軍演曾將接收站列為模擬攻擊目標；將資源重壓易被攻擊、且有爆炸風險的集中式能源設施，不如轉投入分散式再生能源。我國燃氣九成九來自進口，供應量及價格易受國際局勢變動影響。過去俄烏戰爭致燃料價格飆漲，此次美伊戰爭亦可能再受影響，實應早日改變過度依賴燃氣的能源政策，停止新建、擴建燃氣接收站，將省下的公帑投入節能、再生能源，提高能源自主，降低受國際局勢衝擊的風險。

相關新聞

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美伊開戰的陰霾籠罩，隨著全球能源關鍵航道荷莫茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（ＬＮＧ）運量的生命線一旦斷航，對台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

美對伊斬首 反使中東秩序添變

美國對伊朗採取高強度軍事行動，並以「斬首式打擊」為核心，這是繼對委內瑞拉總統馬杜洛進行跨境逮捕後，又一次令人怵目驚心的政治冒險行動；不僅可能啟動無限期衝突，且外溢衝擊中東秩序、全球權力結構與區域安全思維。此對伊朗政權、區域國家選邊效應、中美在中東的影響力競逐，及對台灣的戰略啟示，皆具深遠影響。

從孟津觀兵見美輕率起兵

當美以聯軍的導彈在伊朗一三一座城市相繼落下、當德黑蘭的硝煙尚未散盡，川普總統卻在新聞發布會上輕描淡寫地說：「原預計打四到五周，但美國有能力打更久，若有必要不排除派遣地面部隊。」此言一出，令人不禁脊背發涼，這究竟是自信的戰略宣示，抑或草率用兵的又一佐證？

能源轉型 請公開「誠實帳本」

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

發展分散供電 強化韌性

日前台電董事長曾文生說，台灣是ＡＩ發展前沿，半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體乃至於ＡＩ伺服器製造等都持續加碼投資，用電量不輸ＡＩ資料中心。預估今年夏季尖峰用電將會成長，若系統正常運轉，白天尖峰備轉容量率應可維持在百分之十以上，夜尖峰備轉容量率最低落在百分之七到百分之八。

