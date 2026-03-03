留意過度依賴燃氣風險

近年電價壓力不斷累積，民眾與小店家最直接的感受不是口號，而是帳單。當「轉型」被談得愈來愈宏大，社會更想問個務實的問題：在追求減碳與能源安全的同時，能不能讓電價維持可預測、可負擔？若政策討論只強調單一能源的道德正確，卻不把成本與風險講清楚，最後承受的往往是一般家庭與基層產業。

2026-03-04 00:00