哈米尼死後的能源警鐘

近日美國聯手以色列對伊朗發動精準空襲，伊朗最高領袖哈米尼身亡；此舉不僅改寫中東局勢，更引發全球能源市場劇烈波動。當前台灣正為一點二五兆元國防特別預算爭論不休，哈米尼之死給我們的啟示是，對於一個能源高度仰賴進口的海島，真正的國安紅線不在於武器多寡，而在於能源鏈的脆弱。

台灣九成七能源仰賴進口，天然氣儲量僅約二周。

若中東報復循環導致荷姆茲海峽封鎖，台灣將立即面臨斷氣斷電危機。屆時即便擁有再先進的軍備，若缺乏動力支撐，也只是停在車庫裡的昂貴廢鐵。

老子曰「治大國若烹小鮮」，治國重心應在於不透支資源、不捨本逐末，優先厚植民生根基。

從成本效益分析，軍購具備高折舊性與強烈的外部依賴性；相對而言，投入能源基礎建設，例如提升接收站防護力、加速本土地熱開發或強化智慧電網，更能換取長期生存安全性。真正的國家韌性建立於社會運作的「抗壓性」，而非一味捲入無止境的軍備競賽。

國家安全不應成為規避財政紀律的空白支票，政府應有「圖難於其易」的智慧，先補齊能源弱點，台灣才有談論和平與尊嚴的底氣。