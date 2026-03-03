快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼死後的能源警鐘

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）

近日美國聯手以色列對伊朗發動精準空襲，伊朗最高領袖哈米尼身亡；此舉不僅改寫中東局勢，更引發全球能源市場劇烈波動。當前台灣正為一點二五兆元國防特別預算爭論不休，哈米尼之死給我們的啟示是，對於一個能源高度仰賴進口的海島，真正的國安紅線不在於武器多寡，而在於能源鏈的脆弱。

台灣九成七能源仰賴進口，天然氣儲量僅約二周。

若中東報復循環導致荷姆茲海峽封鎖，台灣將立即面臨斷氣斷電危機。屆時即便擁有再先進的軍備，若缺乏動力支撐，也只是停在車庫裡的昂貴廢鐵。

老子曰「治大國若烹小鮮」，治國重心應在於不透支資源、不捨本逐末，優先厚植民生根基。

從成本效益分析，軍購具備高折舊性與強烈的外部依賴性；相對而言，投入能源基礎建設，例如提升接收站防護力、加速本土地熱開發或強化智慧電網，更能換取長期生存安全性。真正的國家韌性建立於社會運作的「抗壓性」，而非一味捲入無止境的軍備競賽。

國家安全不應成為規避財政紀律的空白支票，政府應有「圖難於其易」的智慧，先補齊能源弱點，台灣才有談論和平與尊嚴的底氣。

伊朗 基礎建設 國防特別預算

延伸閱讀

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

美以聯手攻伊 陸學者：美國欲掌控全球能源命脈

經濟日報社論／荷姆茲烽火對台灣經濟的考驗

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

相關新聞

哈米尼之死 恐帶來更多混亂

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣震驚全球；另個共同點是都精準掌握這些人所在位置，顯示美國情報系統掌握之精準。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

哈米尼死後的能源警鐘

近日美國聯手以色列對伊朗發動精準空襲，伊朗最高領袖哈米尼身亡；此舉不僅改寫中東局勢，更引發全球能源市場劇烈波動。當前台灣正為一點二五兆元國防特別預算爭論不休，哈米尼之死給我們的啟示是，對於一個能源高度仰賴進口的海島，真正的國安紅線不在於武器多寡，而在於能源鏈的脆弱。

戰爭時代沒有真正避風港

杜拜長期被視為中東的安全避風港，區域衝突升溫時，資金、企業與家庭往往選擇轉往阿聯的杜拜落腳。高端旅宿與人工島嶼象徵穩定與繁榮、國際航線密集、金融與物流運作順暢，形成一種在戰火邊緣仍能維持秩序的印象。在伊朗對中東多國的美軍設施發動報復行動、砲火與飛彈碎片波及豪華地標與民間設施之後，卻產生了重大的改變。

魏國彥∕周朝自古是中國

立法院在一月卅日舉行第四會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言稱：「春秋時代沒有中國，叫做周國」，又說「那時候魯國啊，隔壁有個國家…」鍾佳濱這番說法，引發討論，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？本文想就此話題做些史學探討。

美以續戰 伊朗將奉陪

以色列與美國發動攻擊伊朗，也已證實伊朗最高領導人哈米尼在戰亂中逝世；但伊朗的臨時接班人也已出線，軍隊亦持續反擊美國與以色列，政府並未有崩潰跡象。

陸使館助台胞 陸委會忙仇中

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，中共駐以色列使館宣稱：持台胞證可以登記轉移撤離。陸委會副主委梁文傑表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情。陸委會對國人身處險境的關鍵時刻，仍不忘仇中反中，還真是「盡忠職守」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。