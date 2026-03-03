陸使館助台胞 陸委會忙仇中

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，中共駐以色列使館宣稱：持台胞證可以登記轉移撤離。陸委會副主委梁文傑表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情。陸委會對國人身處險境的關鍵時刻，仍不忘仇中反中，還真是「盡忠職守」。

我們不妨換一個方式思考，若中共宣稱拒絕國人前往該使館避難，或不給予國人任何協助，陸委會將如何看待。也許正中其下懷，更可大肆操作中共缺乏人道精神、中共未將台灣同胞視為中國人等。凡事只要以仇中反中作為基本思維邏輯，強加的政治操弄又何患無辭。

當前我國外交處境顯得弱勢，駐外人員很辛苦，於駐在國能運用的資源相對也較為有限。國人在他國身處險境，政府應優先關心國人生命財產安全，哪來閒情逸致操弄抗中保台？

每當國際危機發生，對身處困境的國人，政府能給予的支援極為有限。

中共大使館做同樣的事情，似乎讓梁文傑覺得煩人；但是，重點其實應是對身處險境的國人究竟是有利還有害。